El 11 de mayo, la revista coreana 1st Look reveló un adelanto de la sesión pictórica con cuatro de las doce integrantes de la agrupación femenina IZ*ONE.

En el post que acompaña el video en Instagram, la revista explica que la elección de Yabuki Nako, Yuri, Kim Min Joo y Hitomi Honda responde a que las cuatro estrellas K-pop cumplirán los 20 años durante el transcurso del 2020.

PUEDES VER IZ*ONE Y grupo vietnamita SGO48 enfrentados por presunto plagio

La edad resulta significativa porque señala su paso a la adultez, teniendo en cuenta que en Corea del Sur y otros países asiáticos la mayoría de edad llega al cumplir las dos décadas de vida.

IZ*ONE en editorial fotográfica con 1st Look magazine. Instagram, 11 de mayo, 2020.

Precisamente, 1st Look explica que la sesión con las integrantes de IZ*ONE se realiza como una previa al festejo por el “Coming of Age”, tradición surcoreana que celebra llegar a la mayoría de edad y que se realiza el tercer lunes de cada mayo.

IZ*ONE en editorial fotográfica con 1st Look magazine. Instagram, 11 de mayo, 2020.

A razón de ello, el equipo que participó de la sesión fotográfica realizó una celebración para el ‘Día del Adulto’ en nombre de los fanáticos de IZ*ONE, conocidos como WIZ*ONE.

IZ*ONE en editorial fotográfica con 1st Look magazine. Instagram, 11 de mayo, 2020.

En ese sentido se revelaron las palabras de una miembro del grupo que expresó: “Tengo ganas de celebrar los 20 años con mis amigos. También está la firme determinación de tener que ser una persona más responsable y más madura".

IZ*ONE en editorial fotográfica con 1st Look magazine. Instagram, 11 de mayo, 2020.

Por otro lado, 1st Look magazine explica que la sesión “just keep, EYES ON ME” intenta mostrar el encanto de las cuatro artistas con sus “rostros de niñas, mientras se muestran como imponentes damas”, siendo fotografiadas con trajes para mostrar una apariencia madura, acompañadas de un peinado ligeramente húmedo y el rostro al natural, sin maquillaje.

La editorial completa con las miembros de IZ*ONE será revelada el 18 de mayo, fecha en la que se celebra el ‘Día del adulto’, además de ser publicada en la edición 195 de 1st Look magazine, que incluirá una extensa entrevista con las idols K-pop.