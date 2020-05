El 11 de mayo, la edición coreana de la revista VOGUE publicó en su cuenta de Instagram un video de la nueva campaña publicitaria de Hyun Bin para la marca Bodyluv.

El actor coreano de 37 años aparece relajado en un sofá mientras les pregunta a sus seguidores sobre todos los inconvenientes que experimentan con sus viejas duchas, en la campaña estratégicamente llamada “El aterrizaje forzoso de Hyun Bin”.

El nombre aprovecha el éxito del último dorama protagonizado por ‘Binnie’ al lado de Son Ye Jin, llamado Crash Landing on You (también conocido como Emergency Love Landing y Crash Landing of Love).

En un segundo video, publicado en la cuenta de Instagram de la marca coreana, Hyun Bin invita a sus seguidores a participar de un concurso que les permitirá ganar premios en efectivo.

Los clips, así como las imágenes promocionales lanzadas por Bodyluv, se han replizado rápidamente entre las fanbases dedicadas al actor de Memories of the Alhambra (tvN, 2018) y Secret Garden (SBS, 2010).

Como hecho anecdótico, un usuario dejó un comentario en la cuenta de YouTube de Bodyluv señalando que los videos de Hyun Bin era muy cortos y que deberían ser de una hora.

"¿Lo quieres? ¿Realmente lo quieres? Si este comentario recibe muchos ‘me gusta’, Bodyluv lo probará”, respondió la marca.

La marca coreana Bodyluv ofreció sacar una versión extendida de los videos con Hyun Bin si los otros dos MV recibien miles de 'Me Gusta' en YouTube.

Cabe resaltar que este es el primer movimiento público de Hyun Bin luego de que su nombre se viera envuelto en una nueva ola de especulaciones generadas por un informe de un medio chino sobre la posibilidad de que el actor retome su relación con Song Hye Kyo.

Esto desató una furibunda reacción del los seguidores de la pareja protagonista de Crash Landing on You, conocida como ‘BinJin’, quienes atacaron a la exesposa de Song Joong Ki.