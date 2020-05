DAY6 asciende en MelOn con nuevo mini álbum The book of us: The demon

El 10 de mayo (KST), a un día de su esperado comeback musical, DAY6 anunció mediante su agencia que entraría en hiatus debido a problemas en la salud mental de los integrantes.

Como era de esperarse esto fue un golpe muy fuerte para su fandom; sin embargo, este no se quedó lamentando y ahora que ha sido lanzado el material de regreso, han mostrado el fuerte lazo que los une a las estrellas del K-pop y K-rock.

PUEDES VER DAY6 en hiatus indefinido para tratar los trastornos mentales de sus miembros

DAY6 regresó con su nuevo mini álbum The book of us: The demon.

The book of us: The demon se convierte en el sexto mini álbum de DAY6. Conforme a la programación inicial antes del anuncio de hiatus, fue liberado el 11 de mayo a las 6.00 p. m. (KST).

Una hora después de su estreno el disco completo entró en el chart musical surcoreano MelOn.

DAY6 en MelOn.

La imagen fue capturada a las 7.00 p. m. (KST). En ese momento el pico más alto de The book of us lo era “Zombie”, la canción principal.

Actualmente ha ascendido posiciones y el tema promocional está muy cerca de entrar al Top5.

DAY6 en MelOn.

El impacto del comeback de DAY6 también se vio reflejado en Twitter, red social en la que ocuparon las principales tendencias mundiales con entradas como #The_Demon, #The_Book_of_Us y más.

DAY6 en Twitter.

En YouTube, el video musical del title track “Zombie”, liberado conjuntamente con el mini álbum ya superó el medio millón de vistas.

Para ver directamente el video en el canal de la agencia representante de DAY6, JYP Entertainment, puedes hacer click AQUÍ.

Es importante resaltar que The book of us: The demon también se encuentra disponible en iTunes, Apple Music y Spotify.