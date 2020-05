Burning Sun: Go Joon Hee habla sobre demanda ganada contra comentaristas maliciosos

El pasado 20 de abril (KST), Go Jun Hee anunció mediante su agencia que ganó la demanda emprendida contra comentaristas que la relacionaban al caso Burning Sun.

Escándalo de prostitución, malversación de fondos, drogas y más fueron destapados en 2019 y aún continúan en curso.

En medio de las investigaciones, se descubrió un chat en el que presuntamente participó Seungri junto a los ahora presos Choi Jong Hoon, Jung Joon Young, entre otras personas.

Con fecha del 2015, en este se hablaba sobre llamar a una actriz para ‘entretener’ a un inversionista extranjero en Japón. La conversación dejó ver la imposibilidad de contactar a la referida porque en ese momento se encontraba en Nueva York.

Go Joon Hee, actriz, Burning Sun, SeungRi

El rumor de que Go Joon He era la mencionada comenzó porque en ese tiempo estuvo fuera de Core y por una foto al lado de SeungRi. Aunque negó enfáticamente su participación en el caso de prostitución, los comentarios maliciosos y ataques no se hicieron esperar.

A razón de esto, en mayo de ese mismo año sus representantes anunciaron el inicio de acciones legales contra haters. Casi un año después, el caso cerró a favor de la actriz y 30 personas fueron multadas.

Sobre el caso la recordada Min Ha Rin del dorama She was pretty mantuvo silencio. Sin embargo, el 10 de mayo se pronunció a través de su cuenta personal de Instagram.

Compartiendo capturas de artículos sobre sus acciones legales, señaló: “La larga lucha contra los rumores sin fundamento ha llegado a su fin".

Su mensaje contuvo palabras de gratitud hacia sus abogados, los medios de comunicación que le respaldaron, su agencia Mountain Movement Management y a sus familiares.

Finalmente, afirmó que no olvidaría el apoyo y que trabajaría más duro para convertirse en una mejor actriz.