Un nuevo título de belleza ha sido otorgado a Kim Taehyung, integrante de la boyband BTS.

Desde su debut en 2013, el ídolo se ha destacado, entre otras cosas, por su buena apariencia. Tanto es así que es reconocido en los medios locales de Corea del Sur como el ‘representante visual del K-pop’.

En 2017, por ejemplo, quedó en el primer lugar de ’100 most handsome faces’, concurso mundial de TC CANDLER, al que nuevamente ha sido nominado.

Además, durante tres años consecutivos Taehyung ha ganado el listado ’100 asiáticos robacorazones’, coronándose como el galán del continente según los votantes.

Ahora, Top10 World, canal de YouTube con más de 300.000 suscriptores, le ha dado el primer lugar en ’Top 10 most handsome man in the world 2020′.

¿En qué consiste el ranking? El popular medio lo describe de la siguiente manera:

“Nuestro mundo está lleno de gente guapa, pero hay algunos que son solo una clase superior. En el departamento de miradas, ser guapo no se trata solo de tener una cara bonita, sino que se trata del cuerpo, la apariencia y el atractivo".

A raíz de su emblema, cada año el canal elige a los chicos ‘más hermosos, guapos, trabajadores e inteligentes del mundo de hoy’.

En la edición 2020, el también llamado V se hizo con el primer lugar. Para lograrlo tuvo que vencer a reconocidas bellezas masculinas de los más diversos ámbitos del entretenimiento.

A continuación, el listado completo de 'Top 10 most handsome man in the world 2020′.

10. Hrithik Roshan

9. James Reid

8. Aaron Taylor-Johnson

7. Chris Evans

6. Tom Cruise

5. Chris Hemsworth

4. Omar Borkan Al Gala

3. Robert Pattinson

2. Zayn Malik

1. V (Kim Taehyung)

Para darle un vistazo al Top10 World puedes hacer click AQUÍ.