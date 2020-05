Gracias a su historia, The world of married se ha ganado al público surcoreano en esta competitiva temporada en la que se emiten doramas como The king: Eternal monarch.

No obstante, su popularidad parece no haber favorecido a su elenco de actores ya que algunos han estado en el ‘ojo de la tormenta’ a lo largo de la emisión.

Las peticiones a favor del retiro del veterano Lee Kyung Young, procesado por prostitución de una menor de edad, y los ataques hacia la actriz Han Soo Hee por su personaje han sido frecuentes.

Ahora, a días de su gran final se suscita otro escándalo, pero esta vez protagonizado por Jung Joon Won, intérprete del personaje Cha Hae Kang.

Jung Joon Won nació el 26 de julio del 2004.

El 10 de abril (KST) un usuario anónimo reveló en foros coreanos 3 capturas de publicaciones, aparentemente realizadas por el famoso de 16 años, en las que se aprecian controversiales conductas para su edad.

En la primera de estas posaba para la cámara sonriente y junto a sus amistades. Todos se encontraban alrededor de una mesa en la que habían varias botellas de bebidas alcohólicas.

Jung Jun Won, actor de 16 años.

En la segunda, varios de ellos fumaban. La última era una captura de un estado de Instagram en el que se aprecia un cigarrillo electrónico.

Jung Jun Won de The world of married.

Si bien el usuario que las compartió borró su publicación, las imágenes ya habían generado revuelo en las comunidades en línea y fueron replicadas en diversas plataformas y redes sociales.

Agencia de Jung Joon Woon responde

T1 Entertainment, agencia representante de Jung Joon Won, emitió un comunicado horas después del escándalo. En este, pidió disculpas a la opinión pública y afirmó estar investigando la situación.