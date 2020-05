Girls Generation canta “Kissing You” en inesperado reencuentro [VIDEO]

La dulce canción “Kissing you” de Girls Generation volvió a sonar en vivo después de tres años en una reencuentro que sorprendió a los fans del legendario grupo K-pop.

Seohyun, Sooyoung, Yuri, Hyoyeon, Sunny, YoonA, y Taeyeon asistieron juntas a la boda de uno de sus mánagers y fueron las encargadas de la “canción de felicitación” a la pareja. Solo faltó Tiffany, quien se encuentra en los Estados Unidos.

Choi Sungwoo es el nombre del mánager que comenzó a trabajar con el destacado grupo de SM Entertainment desde la era “Kissing You”.

SNSD Girls Generation

En redes sociales, los invitados al evento que se realizó en Cheongdam-dong compartieron diversos clips del momento exacto en que SNSD interpretó su éxito del 2008.

Mientras cantaban frente a los recién casados, las idols agregaron un detalle: paletas de dulce en las manos, elemento que usaban en su performance original.

El fandom SONE no escuchaba este tema en vivo desde el fanmeeting Holiday to remember del 2017.

La fotografía oficial de las siete estrellas del K-pop llegó gracias a Seohyun, quien escribió “Soshi se ha reunido por primera vez en mucho tiempo. El pasado es Soshi, el futuro es Soshi, por siempre Soshi. (Fanny unnie, te extraño)”.

Girls Generation SNSD

Por su parte, Sooyoung mostró la parte cómica de un ensayo previo a la ceremonia. Las integrantes ríen y muestran que su amistad sigue tan viva como antes.

“Siempre somos así cuando nos reunimos. Frenéticas Soshis porque nos estamos riendo”, escribió Seohyun en una instastory mientras practicaban la canción “Complete” que también fue parte de la ceremonia.

Girls Generation no realiza actividades grupales como OT8 desde su álbum “Holiday Night” del 2017. Aunque tres de sus integrantes no trabajan más con SM Entertainment, SNSD no se ha disuelto.