DAY6 no realizará actividades grupales por un periodo indefinido. Esta decisión se ha tomado para proteger la salud mental de los integrantes de la banda de K-pop y K-rock, informó la compañía JYP.

Según el comunicado que se dio a conocer el 10 de mayo, el grupo no hará promociones en televisión, radio o transmisiones en vivo por el lanzamiento de su álbum The book of us: The demon.

Su producción discográfica con el sencillo principal “Zombie” tenía programado salir a la luz el 11 de mayo.

DAY6 | The book of us: The demon

“Nos gustaría disculparnos por dar noticias desafortunadas en la víspera del comeback de DAY6. Recientemente, algunos de los integrantes mostraron síntomas de ansiedad y fueron examinados detalladamente”, informó JYP.

Para que puedan recuperarse, la recomendación médica fue descanso y estabilidad. Por ende la empresa ha priorizado que los cinco miembros tomen una pausa aunque ello se produzca en medio del lanzamiento de su álbum.

Day6, es una banda surcoreana formada por JYP Entertainment en 2015.

“Como agencia, prometemos hacer todo lo posible para que la salud de los integrantes se restablezca y nos enfocaremos en mejorar su condición. Les notificaremos los detalles de su regreso a las promociones cuando llegue el momento”, explicó el comunicado de la empresa.

A pesar de que DAY6 no visitará los shows de televisión como Music Core o Inkigayo, el estreno del MV y el lanzamiento del disco procederán de acuerdo a lo programado.

En redes sociales el fandom MyDay elevó su respaldo a Jae, Sung Jin, Do Woon, Young K y Won Pil con el compromiso de apoyar el álbum mientras aguardan el retorno de la banda. “Esperaremos por Day6” fue el mensaje unánime.