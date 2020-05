BTOB: Sungjae muestra el ‘paso a paso’ del corte de cabello que él mismo se hizo

Mediante una singular serie de tres fotografías, Sungjae de BTOB mostró el proceso del corte de cabello que él mismo se practicó.

El ídolo del K-pop, nacido en 1995, se alista antes de su fecha límite al servicio militar obligatorio de su natal Corea del Sur.

Como parte de la tradición castrense, Yook Sungjae debía deshacerse de su cabellera. Subiendo a Instagram una foto el día 9 de mayo (KST), sorprendió a sus admiradores con el siguiente mensaje: “Traté de cortarme el flequillo un día antes de afeitarme la cabeza. ¿Qué piensas?”.

Las respuestas fueron muchas y positivas, como la del recién dado de alta Jo Kwon, quien le escribió buenos deseos y le pidió que se mantenga fuerte y sano.

Minutos después, y muy fiel a su estilo, el también actor continuó subiendo más fotos con la evolución del corte de cabello hecho por sus propias manos.

En una segunda imagen se le veía con el flequillo más corto. La leyenda señalaba: “¿Cómo está este?”.

La tercera y última foto mostró el resultado final de su improvisación. Afirmando "oh, oh, creo que he fallado”, el famoso vocalista hizo reír a sus miles de seguidores, entre estos a su líder Eunkwang.

“¿Qué estás haciendo? Jajaja. Esto es legendario”, señaló este último, quien al igual que Jo Kwon es uno de los ídolos K-pop que fueron dados de alta esta temporada debido a la alerta por el coronavirus.

Cabe resaltar que Yook Sungjae se desempeñará como soldado activo del Ejército surcoreano desde el 11 de mayo hasta diciembre del 2021, aproximadamente.