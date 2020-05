Nam Taehyun celebra sus 27 años: ¿cómo cambió desde que dejó WINNER?

Un 10 de mayo de 1994 nació Nam Taehyun. El músico surcoreano fue uno de los integrantes que debutó en el 2014 con WINNER; sin embargo, ahora a los 27 años (edad coreana) lidera una banda de rock alternativo.

La vida ha cambiado para Taehyun desde que salió de la industria K-pop. Aunque no ha sido fácil mantenerse vigente entre tantos cantantes y artistas del medio, el productor y compositor apuesta por South Club como la forma de reencontarse con la música y sus fans.

Tras salir victorioso con el Equipo A en el reality Win: Who Is Next de YG Entertainment, Nam Taehyun debutó en 2014 con WINNER. Participó activamente en la composición de las canciones “But (사랑하지마)”, “Tonight (이 밤)” y “Confession (고백하는거야)” del álbum 2014 / SS.

Además, logró hacer sus pininos en la actuación con el web-drama Midnight girl y el dorama Late night restaurant durante el 2015, año en que la boyband K-pop estuvo en hiatus.

El 25 de noviembre del 2016, Nam Taehyun tomó una decisión clave en su vida. Al parecer, su salud mental le exigía tomar un descanso.

Ese día se anunció que se alejaba de WINNER y que su contrato con YG Entertainment había culminado.

WINNER en el 2014

South Club: la banda

El 23 de enero del 2017, Taehyun sorprendió con su deseo de formar una banda desde cero y no tuvo mejor idea que buscar postulaciones mediante Tumblr.

Al finalizar marzo, registró formalmente su propia agencia llamada South Buyers Club y el 26 de mayo la banda South Club formada junto a Kim Eui-myeong, Choi Yun-hee, Jang Won-young y Kang Kun-ku lanzó al público su primer MV “Hug Me”.

Nam Taehyun tiene libertad creativa total en este proyecto (es el líder, productor y compositor) pero no fue sencillo aventurarse a tomar las riendas de su propia empresa.

“Al principio fue abrumador(...)pero en realidad era la opción que me convertiría en alguien con experiencia. No me arrepentí ni una vez de mi decisión. Mi lema es que, una vez que decidas algo, nunca te arrepientas. Porque arrepentirse solo lo hará más difícil para ti”, reveló en agosto del 2018 a una revista.

El grupo South Club es una banda que formó Nam Taehyun al dejar Winner. Él es vocalista, guitarrista, compositor y productor de la banda.

Nam Taehyun, Jang Jae In y las crisis emocionales

En el 2019, el cantante no la pasó bien pues terminó abrúptamente su relación con la solista Jang Jae In a solo dos meses de haberse confirmado. La vocalista lo acusó de infidelidad mostrando capturas de chats con otra mujer y el músico tuvo que disculparse públicamente.

Jang Jae In y Nam Taehyun confirmaron que iniciaban una relación el 21 de abril del 2019

Al llegar diciembre, Taehyun cerró la agencia The South para poder concentrarse completamente en el desarrollo musical de la banda, que pasó a otra firma llamada P&B Entertainment.

Sin embargo, este 2020 Nam preocupó a sus fans pues en una transmisión vía Instagram se le vio llorando con pesar. En el video, solo se disculpaba continuamente.

Nam Taehyun: el cantante continuó disculpándose durante un largo periodo y recibió el apoyo de sus fanáticos

La agencia respondió que su artista había pasado "problemas con su proceso creativo como artista y solo mostró una reacción fuerte (debido a ello) durante su transmisión en la que interactuaba con fans”.

Nam Taehyun regresó a Instagram para agradecer el apoyo de sus fans.

Nam Taehyun en la actualidad

Actualmente, South Club continúa sacando música con sus cuatro miembros Nam Taehyun, Kang Minjun, Lee Dongkeun, Jung Hoemin. En sus 3 años de trabajo, la alineación cambió varias veces.

Esta entrevista del 7 de mayo recuerda la trayectoria y muestra la proyección de la banda para el futuro. (Subtítulos en inglés).

Para celebrar el cumpleaños del líder y fundador, se anunció la transmisión de un concierto en vivo vía YouTube que se realizará a las 7 p. m. (KST) del 10 de mayo. Ingresa AQUÍ a su canal oficial.