El episodio 13 de The World of the Married incluyó para sorpresa de los fans una línea dicha antes por Lee Min Ho en otro dorama.

Esto se produce durante una tensa escena entre Ji Sun Woo (Kim Hee Ae), Lee Tae Oh (Park Hae Joon) y su hijo Lee Joon Young (Jin Seo).

Lee Joon Young se presenta junto a sus padres en el hospital para disculparse con su compañero Cha Hae Kang (Jung Joon Won) a quien agredió cuando le recriminó su cleptomanía.

En el momento en que Ji Sun Woo se disculpa con su hijo, la madre de la víctima le espeta de forma despectiva:

“Si la gente pudiera mejorar después de algunos regaños, jueces y policías no necesitarían existir en este mundo”.

La línea dicha por la esposa del concejal Cha Do Cheol (interpretada por la actriz Yoon In Jo), resulta similar a la expresada por Lee Min Ho en el primer episodio de Boys Over Flowers del 2009.

Ahí Geum Jan Di (Goo Hye Sun) enfrenta a Gu Jun Pyo (Lee Min Ho) por avergonzar a su amiga Oh Min Ji (Lee Si Young). El líder de los F4 reacciona citando esa oración.

De igual forma, la frase fue incluida en el drama chino o cdrama, Meteor Garden del 2018, una nueva versión televisiva del manga shōjo, Hana Yori Dango, escrito por Yōko Kamio en 1992.

Dylan Wang quien da vida al engreído Dao Ming Si dice la línea también en el primer episodio cuando Dong Shancai (Chen Yue) le recrimina por no aceptar las disculpas que le ofrece una joven que accidentalmente le tiró una torta en la cara.

Para finalizar, la oración no aparece en otras versiones de la serie, ni tampoco en el manga original.