The King: Eternal Monarch: ¿Quién es el ‘novio’ de Woo Do Hwan?

El episodio 7 de The King: Eternal Monarch permitió a la audiencia disfrutar de la dualidad del actor Woo Do Hwan en la divertida escena donde sus ‘doplegager’ (dobles) se conocen.

Esto ocurre cuando el rey Lee Gom (Lee Min Ho) cruza nuevamente el portal hacia la República de Corea del Sur, pero esta vez acompañado de Jo Eun Seob, su mejor amigo y jefe de la guardia real.

Cuando ambos se encuentran con Jung Tae Eul (Kim Go Eun) en el centro de taekwondo, Jo Eun Seob conoce a su ‘doble’ en ese mundo, Jo Young.

Jo Eun Seob conoció a su ‘doplegager’ Jo Young en el episodio 7 de The King: Eternal Monarch.

Tras el impacto inicial (donde se produce uno de los diálogos más cómicos entre ambos sobre qué tan atractivos son), los cuatro personajes se trasladan al departamento de Jo Young.

Ya en el lugar, Jo Eun Seob y Jo Young se quedan solos y comienzan a hablar sobre sus familias en sus respectivos mundos

En esa conversación, Jo Young dice que tiene un ‘novio’, tomando de sorpresa al guardia real para luego reír descubriendo que solo era una broma.

Sin embargo, para los seguidores de la carrera de Woo Do Hwan, la guionista de The King: Eternal Monarch, Kim Eun Sook pudo haber incluido la línea como una referencia al ‘bromance’ que protagonizó el actor en un dorama anterior.

Este sería el drama histórico My Country: The New Age del 2019, protagonizado por Woo Do Hwan y Yang Se Jong.

Woo Do Hwan y Yang Se Jong protagonizaron un bromance en el kdrama My Country: The New Age del 2019.

Ahí ambos personajes interpretan a Nam Seon Ho y Seo Hwi respectivamente, dos amigos que se verán enfrentados durante las guerras civiles previas a la proclamación de la nueva era Joseon.

Aunque My Country tuvo un éxito moderado, el ‘bromance’ de Woo Do Hwan y Yang Se Jong captó la atención y no son pocos los seguidores del kdrama de JTBC, que han editado videos tributo sobre ambos personajes para compartirlos en redes sociales, en especial YouTube.