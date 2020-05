Este 10 de mayo, NCT Dream ofrece su concierto online Beyond the Dream, show en vivo que será transmitido en directo como el tercer evento de Beyond Live.

Esta iniciativa de SM Entertainment en colaboración con Naver tuvo como primera experiencia los conciertos de SuperM y WayV en las dos semanas anteriores.

¿Qué diferencia al Beyond Live? Este es un show pensado en el espectador virtual, con un set especial y algunas performances exclusivas.

Además, el concierto de NCT Dream incluirá una sección en la que recibirán preguntas de fans seleccionadas con anticipación.

Concierto de NCT Dream EN VIVO LIVE STREAM

Como bailarán y cantarán ante una audiencia global, los integrantes de NCT Dream podrían preparar saludos en distintos idiomas, como lo han hecho sus compañeros de agencia en los anteriores conciertos del Beyond Live.

Además, hace solo unas semanas NCT Dream realizó su comeback con su mini-álbum Reload.

NCT Dream

La performance de “Ridin’”, el track principal, está claramente confirmada para el setlist, pero cabe la posibilidad de ver algún otro b-side en el Beyond the Dream.

¿Cuándo es el concierto de NCT Dream LIVE STREAM?

El Beyond the Dream será transmitido el domingo 10 de mayo. Es el tercer concierto del gran evento Beyond Live preparado para los boygroups de SM Entertainment.

NCT Dream

¿A qué hora se transmitirá el concierto de NCT Dream EN VIVO ONLINE?

Para ver a los ‘Dreamies’ interpretar sus mejores éxitos deberás conectarte a las 3 p. m. (KST) de acuerdo al horario compartido por la cuenta oficial del grupo K-pop.

Horario del concierto de NCT Dream BEYOND LIVE

NCT Dream concierto STREAM EN VIVO en Perú: 1 a. m.

NCT Dream concierto STREAM EN VIVO en Colombia: 1 a. m.

NCT Dream concierto STREAM EN VIVO en Ecuador: 1 a. m.

NCT Dream concierto STREAM EN VIVO en México: 1 a. m.

NCT Dream concierto STREAM EN VIVO en Chile: 2 a. m.

NCT Dream concierto STREAM EN VIVO en Argentina: 3 a. m.

NCT Dream concierto STREAM EN VIVO en España: 8 a. m.

NCT Dream concierto STREAM EN VIVO en Los Ángeles: 11 p. m. (2 de mayo)

¿Cómo ver el concierto de NCT Dream EN VIVO?

Los conciertos Beyond Live son transmisiones de pago que solo se distribuyen oficialmente por la página web y app V Live de Naver.

¿Dónde ver el concierto de NCT Dream Beyond Live?

Para acceder al concierto debes adquirir un “boleto virtual” en la tienda de la aplicación V Live. Esta es una plataforma de video que usan artistas y fans de K-pop.

¿Qué canal transmitirá el concierto de NCT Dream?

Al ser un evento exclusivo de NAVER x SM Entertainment, el evento Beyond the Dream no ha concedido derechos de transmisión a canales de TV.

¿Cuánto cuesta la entrada para ver el concierto de NCT Dream en VLive?

Para comprar la entrada debes ingresar a la pestaña de Beyond Live en la tienda de VLive. Una vez dentro, la plataforma te pide usar “1.500 monedas virtuales”.

Las 1.500 monedas tienen un valor de 94 soles aproximadamente vía la app y 27 dólares al comprar usando la página web en PC (Paypal).

Vlive: Costo del concierto NCT Dream

IMPORTANTE: La transmisión EN VIVO puede compartirse en simultáneo entre dos dispositivos, por ello puedes reunir a un amigo y dividir el costo del boleto

Para ingresar al concierto de NCT Dream Beyond en VLive y comprar el acceso, haz clic AQUÍ.