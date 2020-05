La lista de nominados por el título a “El rostro más bello 2020”, promovido en Instagram por la cuenta inglesa TC Candler, ha nominado a tres nuevos estrellas asiáticos.

Esto luego de la polémica que surgió debido a que el ganador del 2019 (y uno de los grandes favoritos para este año) Jungkook de BTS fue superado en votaciones por el actor peruano Andrés Wiese, quien también lleva la delantera sobre los otros Bangtan Boys Jimin y Kim Taehyung.

Ahora, el último ingreso -realizado el 9 de mayo- fue el idol C-Pop Cai Xu Kun, mejor conocido como KUN, exlíder del grupo NINE PERCENT.

Esta es la tercera vez que ‘Kunkun’ participa, siendo la primera vez en 2018 donde ocupó la posición 27, mientras que en 2019 descendió al puesto 45.

El 9 de mayo el idol C-Pop Cai Xu Kun apareció entre los nominados a ‘el rostro más bello 2020’.

Por otro lado, Choi Soo Bin líder del grupo hermano de BTS, TXT (TOMORROW X TOGETHER), ingresa por primera vez al listado de TC Candler.

Hasta el momento sus seguidores y miembros del fandom de TXT, MOA han reunido 105,588 votos en su segundo día tras ser nominado el 8 de mayo.

El 8 de mayo el idol K-Pop Soobin (TXT) apareció entre los nominados a ‘el rostro más bello 2020’.

De forma sorpresiva, el post de la nominación de G-DRAGON líder del grupo BIGBANG, cuenta con muchas menos reacciones de la esperada luego de que ingresará al ranking el 7 de mayo, obteniendo solo 90, 813 corazones.

El 7 de mayo G-Dragon apareció entre los nominados a ‘el rostro más bello 2020’.

Esta sería la tercera vez que Kwon Ji Yong (nombre real) figura entre los nominados a The Most Beautiful Faces of 2020. En 2019, GD quedó en el puesto 74, después de Doyoung, miembro de la boyband NCT.

¿Cómo apoyar en las votaciones de TC Candler?

Los internautas pueden apoyar a sus artistas dando like o Me Gusta a la foto del nominado, además de dejar un comentario utilizando el hashtag con su nombre y otra etiqueta con el país y para finalizar especificar la #100MostHandsomeFaces2020.