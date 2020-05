Las estrellas surcoreanas IU, Park Seo Joon y Lee Hyun Woo, se unen por primera vez para la pantalla grande mediante la película Dream (título provisional).

Dirigida por Lee Byung Hun, creador del éxito Extreme job (2019), el largometraje ha dado inicio a sus grabaciones el 8 de mayo (KST).

Como parte de la ceremonia de esta primera etapa, los partícipes compartieron mutuas palabras de aliento y fotografías tomadas durante la primera lectura del guion.

Dream inicia grabaciones.

“Este es un proyecto que he estado preparando durante mucho tiempo, significa mucho para mí. Tenemos un increíble reparto de actores y estoy emocionado de trabajar con ellos”, señaló el director.

Por su parte, el cotizado actor Park Seo Joon confesó la emoción que le produce su personaje (Hong Dae). “Estoy emocionado por el tiempo que pasaré como él. Daré lo mejor de mí para ofrecer una gran película a los espectadores”.

Park Seo Joon en primera lectura del guión de Dream.

Dream marca el debut de la idol K-pop de 26 años Lee Ji Eun (IU) en la pantalla grande. Consciente de las altas expectativas que esto ha generado, afirmó que tomará el proyecto ‘con entusiasmo y responsabilidad’.

Además, compartió sus pensamientos sobre sus compañeros de escena: "Estoy muy feliz de trabajar con actores y miembros del reparto que siempre son cálidos y acogedores y de quienes tengo mucho que aprender”, precisó.

IU en primera lectura del guión de Dream.

El film dirigido por Lee Byung Hun también significa el regreso del actor Lee Hyun Woo tras una pausa de tres años debido a proyectos personales y el cumplimiento del servicio militar.

El recordado Cha Eun Gyeol del dorama To the beautiful you (2012) es amigo cercano de IU y Park Seo Joon, por lo que se espera gran química entre los personajes que interpretarán.