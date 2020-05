Jungkook incentiva el deporte en medio de cuarentena presentando nueva rutina de boxeo

Jeon Jungkook da el ejemplo a sus ARMY. En medio de la cuarentena por el nuevo coronavirus, el integrante más joven de BTS despliega sus energías no sólo en sus prácticas de baile, sino también en el boxeo.

El referido deporte de contacto es uno de los favoritos del idol del K-pop de 23 años. Así lo ha declarado él mismo y lo ha demostrado con videos compartidos para sus fans.

En estos no solo Jungkook denota el gusto que siente por el boxeo como un pasatiempo, sino también el esfuerzo que pone para mejorar sus habilidades en el campo.

A razón de esto no practica el deporte como amateur; por el contrario, recibe ayuda profesional en cada una de sus sesiones, tal como se pudo ver en la compartida mediante un clip subido al Twitter de BTS el 23 de abril.

En un nuevo video con fecha del 7 de mayo, el maknae volvió a mostrar su mejora, pero esta vez adicionalmente envió un mensaje especial para sus fans.

“¡Estoy ejercitándome arduamente! Nuestras ARMYs, ¡ustedes también deberían ejercitarse para cuidar de su salud!”.

Debido a la cuarentena por la pandemia mundial, BTS ha tenido que posponer y en muchas casos cancelar sus actividades profesionales.

Como referentes y ejemplo para millones en el mundo, han actualizado constantemente la forma en la que han desplegado su tiempo y energía hacia el desarrollo personal con actividades como el deporte y la pintura.

Por su puesto, el lado profesional y grupal no lo han dejado de lado. Por el contrario, han afirmado estar comprometidos en la creación de nueva música como el tema compuesto por Jungkook que será incluido en el nuevo álbum japonés de BTS Map of the soul: 7 The Journey.