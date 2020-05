BTS: setlist, estreno y más sobre el nuevo álbum japonés ‘Map of the soul: 7 The Journey’

El famoso grupo BTS continúa dándole uno de los mejores años a sus millones de fans. Después de su exitoso comeback coreano con Map of the soul: 7, vuelven a las escena musical de Japón.

Aunque los mismos ídolos del K-pop se encargaron de anunciar días atrás que preparaban el material, el 7 de mayo se han confirmado todos los detalles concernientes a este.

BTS Japón, Map of the Soul: 7 The Journey

Nombre, title track, setlist, versiones, fecha de lanzamiento y más. En esta nota conoce todos los detalles para que no te pierdas el regreso japonés de la boyband más famosa de Corea del Sur.

Nuevo álbum de BTS: título

El nuevo y cuarto álbum japonés de BTS se titula Map of the soul: 7 The Journey, escrito de manera estilizada como MAP OF THE SOUL: 7 ~ THE JOURNEY ~.

El nombre sugiere el camino recorrido por los integrantes a lo largo de estos 7 años. Sobre este punto, Billboard Japan señala lo siguiente: “Con el significado de que el viaje interminable continúa, el tema es el mapa”.

BTS Comeback

Title track y setlist de MOTS: 7 The Journey

El title track del nuevo álbum japonés de BTS es “Stay gold”, tema oficial del drama de TV Tokyo The labyrinth of the spiral-genesis.

Junto con “Your eyes tell” son canciones exclusivas. Esta última, además, tienen un ‘plus’: haber contado con la participación del maknae Jungkook.

Jungkook

A continuación, el setlist completo de MAP OF THE SOUL: 7 ~ THE JOURNEY ~.

1. INTRO: Calling

2. Stay gold

3. Boy with luv (versión japonesa)

4. Make It right (versión japonesa)

5. Dionysus (versión japonesa)

6. Idol (versión japonesa)

7. Airplane pt.2 (versión japonesa)

8. Fake love (versión japonesa)

9. Black swan (versión japonesa)

10. On (versión japonesa)

11. Lights

12. Your eyes tell

13. OUTRO: The journey

Lanzamiento y preorden de MOTS: 7 The Journey

MAP OF THE SOUL: 7 ~ THE JOURNEY ~ será lanzado el 15 de julio, pero ARMY puede hacer su preorden desde las 12 p. m. (KST) del 8 de mayo.

Para más detalles sobre la preorden y las versiones puedes entrar a la página oficial del fanclub oficial de BTS (Japón) haciendo clic AQUÍ.