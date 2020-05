Dos famosas idols del K-pop figuran entre las nuevas nominaciones de ’100 most beautiful faces of 2020′: IU y Jeon Somi.

Las solistas fueron incluidas en la nueva edición del concurso de belleza de TC CANDLER que está dando de qué hablar por los candidatos revelaciones como los peruanos Ivanna Yturbe y Andrés Wiese.

Jeon Somi, artista de The Black Label (subetiqueta de YG Entertainment), fue revelada como aspirante al título el 5 de abril, junto a Christian Molbak y la famosa cantante Zendaya.

Jeon Somi: cantante, bailarina, rapera, presentadora, modelo y actriz de 19 años.

Su nominación se convirtió en toda una alegría para los fans, quienes aspiran si no el primer lugar uno igual de destacado, pues ha sido reconocida por la misma TC CANDLER por su belleza natural.

Por su parte, Lee Ji Eun (IU) fue nominada el 6 de mayo, un día después de Somi y en plena celebración por el lanzamiento de su colaboración con Suga de BTS “Eight”.

Lee Ji Eun (IU): cantante, compositora, actriz y presentadora coreana de 26 años.

Actualmente la denominada ‘Hermana pequeña de la nación de Corea’, es considerada una de las artistas más populares del referido país, por lo que se espera su excelente desempeño dentro del certamen de TC CANDLER.

¿Cómo votar por IU y Somi en evento de TC CANDLER?

Para votar por tu favorita debes interactuar en su respectiva foto que TC CANDLER subió a Instagram.

Cada ‘me gusta’ cuenta como un punto. Los comentarios que incluyan los hashtags con el nombre, país y categoría en la que participa tu candidata también suman.

Para votar por IU puedes hacer click AQUÍ y comentar en su foto: I vote for #iu from #southkorea for #100mostbeautifulfaces2020.

Para votar por Somi puedes hacer click AQUÍ y comentar: I vote for #somi from #canada for #100mostbeautifulfaces2020.