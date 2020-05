El 6 de mayo se llevó a cabo el estreno mundial de “Eight”, la esperada colaboración entre la cantante y actriz IU y el integrante de BTS Suga, quien además cuenta con los créditos de productor y arreglista.

Con 12.488.683 de visualizaciones en YouTube en sus primeras 24 horas (cifra en aumento), el MV de “Eight” ha resultado especialmente emotivo para los seguidores de los desaparecidos Sulli y Jonghyun.

Tal como reflejan los comentarios dejados en las diferentes plataformas musicales y redes sociales, los fanáticos encuentran que el videoclip es un tributo hacia ambas estrellas, quienes resultaron muy cercanos a IU en vida.

La primera pista viene por el nombre “Eight”, una referencia a los 8 años de amistad que hubo entre IU y Sulli.

Otro sería el mensaje que se lee en una monitor: “¿Le gustaría guardar todos sus recuerdos?”. “Sí /No”.

Los internautas interpretan la elección de IU por el “Sí” como su deseo de nunca olvidar a sus amigos a pesar de la muerte.

Más significativo resulta que la letra de la canción inicie con las preguntas: “¿Estás feliz ahora? ¿Finalmente eres feliz ahora?"; una pregunta que se le hizo a Choi Jin Ri (nombre real de Sulli) en el show The Night of Hate Comments, del 2019.

Ahí, Sulli contestó: “Nunca hubo un momento en que fuera realmente feliz”.

Las palabras de la ex-F(x), fueron recordadas recientemente en el programa Love of 7.7 Billion de JTBC, donde Heechul de SUPER JUNIOR habló del acoso que sufrieron Sulli y Go Hara.

En otro momento del MV de “Eight”, IU tiene una pesadilla y al despertar va corriendo a buscar a su mascota, un pequeño reptil, y sin llegar a encontrarlo camina hacía la terraza en medio de la lluvia.

Entonces aparece una secuencia animada de una joven con un vestido blanco que corre en medio del bosque hasta que termina saltando por un acantilado, cayendo sobre el lomo de enorme gecko volador.

Para los fans, la joven es IU y Jonghyun sería el reptil volador, esto último en referencia a su gran afición al dragón Charmander del anime Pokémon.

Charmander era uno de los personajes favoritos de Jonghyun (SHINee)

En la secuencia del acantilado aparece IU recostada en una camilla, y la cámara enfoca una lágrima cayendo de sus ojos cerrados.

Un usuario relacionó está toma en especifico con un fotograma de la película Real, que protagonizó Sulli en 2017.

Fotograma de IU en Eigth con la película de Sulli, Real. Captura Twitter, 6 de mayo 2020.

Aunque la película tuvo una buena recepción, ayudó a aumentar el acoso hacia la cantante y actriz debido en parte a las explícitas escenas de sexo que protagonizó.

Finalmente, los seguidores de IU (conocidos como Uaena), así como los fandoms de BTS (ARMY), SHINee (SHAWOL) y los de F(x) llamados MeU, agradecieron que “Eight” permita mantener vivo el recuerdo de Sulli, Jonghyun y Goo Hara, quien también tuvo un trágico final.