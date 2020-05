A finales del 2019, el nombre de Moon Geun Young resonaba en todos los portales de noticias mientras se promocionaba su esperado regreso a las pantallas después de 5 años de ausencia. No obstante, para inicios del 2020, la actriz nacida el 6 de mayo de 1987, parecía nuevamente haber caído en el olvido.

Sus primeros pasos en la industria del entretenimiento de Corea del Sur, en Kbiz, fueron como modelo infantil. A los 12 años obtuvo un pequeño papel en el dorama Potato (KBS, 1999).

PUEDES VER Love alarm 2: nuevas imágenes de Song Kang y Kim So Hyun en el set del dorama

Sin embargo, fue con su siguiente interpretación en Otoño en mi corazón (Autumn tale) que captó la atención del público, al interpretar la versión adolescente de Song Hye Kyo.

Moon Geun Young en una escena del dorama Otoño en mi corazón (Autumn Tale) del 2000.

A partir del 2001 dejó de lado los doramas para forjarse un nombre en la industria del cine. Su gran momento llegó al protagonizar la película de terror psicológico A tale of two sisters (2003).

Sin embargo, fue con su siguiente papel en My little bride (2004) que logró el reconocimiento total en su país, siendo bautizada como ‘The nation’s little sister’ (La hermana pequeña de la nación), título que comparte con Park Shin Hye, IU y Suzy (exmiembro de Miss A).

Después de cinco años, en 2008, regresó al mundo de los kdramas con el romance histórico The painter of wind.

Luego le siguió Mary stayed out all night (también conocido como Marry me, Mary!) junto al galán del momento Jang Geun Suk, y después vino Cinderella’s sister (KBS2, 2010).

Tras su último dorama The Village: Achiara’s secret (SBS, 2015), Moon Geun Young decidió concentrarse nuevamente en el cine y grabó The Throne (2015) y Glass garden (2017).

PUEDES VER Jinyoung y Jeon So Nee muestran su química en detrás de cámaras de When my love blooms

No obstante, la mañana del 3 de febrero de 2017, su agencia Namoo Actors emitió un comunicado anunciando que la actriz iba a ser operada de emergencia.

El diagnostico era síndrome compartimental agudo, un trastorno doloroso y peligroso que provocaba sangrado e inflamación de los tejidos.

Moon Geun Young debió someterse a 4 cirugías prolongadas y cancelar todas sus actividades programadas.

Debido al tratamiento recibido que incluía hormonas, Moon Geun Young ganó peso rápidamente.

En medio de su recuperación, los medios asiáticos publicaron fotografías de su estado y en redes sociales se decía que su apariencia era la de una abuela de 50 años, cuando la actriz apenas había sobrepasado los 30.

La apariencia de Moon Geun Young fue objeto de crítica y burla en redes sociales, durante su periodo de tratamiento.

Luchando por perder peso durante más de un año, Moon Geun Young anunció su regreso en 2019 con la dorama romántico policial Catch the ghost (tvN, 2019), que obtuvo críticas tibias sin lograr sobresalir en los rankings de audiencia.

A pesar de ese revés y con pocas propuestas, Moon Geun Young decidió pasar la mayor parte de su tiempo desarrollando proyectos para ayudar a niños desfavorecidos en Malawi.