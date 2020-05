Gong Yoo y Lee Dong Wook hacen sentir su presencia en el set de The king: Eternal monarch

El 5 de mayo, Gong Yoo y Lee Dong Wook causaron furor en las redes sociales asiáticas al revelarse que enviaron un presente (con mensaje incluido) a la actriz Kim Go Eun, al set de The king: Eternal monarch.

Aprovechando las celebraciones por el Día del niño en Corea del Sur, los actores se unieron para enviar un carrito de café a la actriz a través de Coffee Greate, empresa que difundió las imágenes más un video del presente en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, fueron los carteles que adornan el carrito, los elementos que llamaron la atención de los internautas. En especial el uso de una frase perteneciente al contrato que los personajes de Kim Go Eun y Gong Yoo suscribieron en el dorama Goblin (tvN, 2016-2017).

“Tae Eul. Incluso si ya no es útil, no digo que no tenga valor de utilidad”, reza el mensaje firmado como Dokkaebi y Joseung Saja.

Estos serían los nombres de los seres mitológicos que interpretaron Gong Yoo y Lee Dong Wook en el kdrama de tvN, siendo en español Goblin y Ángel de la Muerte o Parca.

Para el inicio del mensaje utilizan el nombre del personaje que Kim Go Eun interpreta en The king: Eternal monarch, Jung Tae Eul.

Captura con la frase del contrato suscrito en el episodio 6 por los personajes de Gong Yoo y Kim Go Eun.

Otro detalle que ha encantando a los seguidores de ambas producciones, es la foto utilizada en uno de los carteles, donde aparecen de espaldas a contraluz, en referencia a la hilarante escena del episodio 10.

Gong Yoo y Lee Dong Wook utilizaron la fotografía de una las escenas más memorables de Goblin, para saludar a Kim Go Eun.

Ahí, Gong Yoo y Lee Dong Wook caminan lentamente hacia el final de un túnel mientras van cargando sus compras del mercado.

Esta escena en particular es una parodia a otra secuencia más tenebrosa vista en el episodio 2, cuando ambos se dirigen a rescatar en medio de la noche a Ji Eun Tak (Kim Go Eun), quien ha sido secuestrada por dos matones.

En Weibo, la red social más grande de China, los internautas han aprovechado para hacer memes con la posible reacción del rey Lee Gon (Lee Min Ho), personaje que es el interés amoroso de Ji Eun Tak en The king: Eternal monarch, al regalo del Goblin.

El más celebrado de estos es la utilización de una fotografía anterior del caballo Maximus frente a un carrito de té enviado también para Kim Go Eum.