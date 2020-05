El 5 de mayo, los seguidores y miembros del fandom Dear Friend se sintieron alarmados por la conversación compartida por Soyee, vocalista de Gugudan, en su cuenta de Instagram.

A través de sus stories, la cantante de 23 años publicó un extracto de la conversación que sostuvo con su compañera y líder de Gugudan, Hana.

Inicialmente, Soyee compartió la captura de un texto que dice: “Necesito despertarme. Me siento inmensamente indefensa cuando no puedo dejar lo que quiero hacer. Hoy es un día triste”.

A esto, la llamada ‘Princess Jang’ le pregunta a Hana: “¿Por qué estoy sintiendo esto tan duro?".

Gugudan: Soyee comparte este extracto donde habla de sentimientos de tristeza y soledad. Instagram, 5 de mayo, 2020.

Como respuesta, Shin Bo Ra (nombre real de la líder de Gugudan) escribe: “Todos lo hemos sentido, por eso. Todos sentimos lo mismo”.

Gugudan: Conversación entre Soyee y Hana. Instagram, 5 de mayo, 2020.

Para el fandom Dear Friend la conversación revela sentimientos de frustración y ansiedad tras el largo periodo de inactividad del grupo K-Pop, desde el lanzamiento de su tercer mini-álbum New Action, el 6 de noviembre del 2018, donde el single principal Not That Type no registro el éxito esperado.

Tal como expresó Hana estos sentimientos de desasosiego los estarían experimentando por igual las ocho integrantes de Gugudan.

Un ejemplo reciente son las declaraciones de Sally para la revista GQ China.

Ahí la rapera revela que llora todas las noches y solo los mensajes de sus seguidores le brindan fuerzas.

Gugudan: Sally también expresó sentimientos de ansiedad y soledad durante una entrevista para GQ China, mayo 2020.

“Hace aproximadamente un año y medio, la compañía de repente nos permitió regresar a casa. Sin embargo, no me atreví a regresar porque temía que me rindiera por completo si volvía".

"Todas las noches lo haría, sentado frente al espejo y llorando mientras leo las cartas de los admiradores para aliviar el estrés. Todavía estoy agradecido de no haberme rendido”, finaliza.

Gugudan: Sally habló sobre el año y medio de inactividad del grupo en la edición de mayo de la revista GQ China, 2020.