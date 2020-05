EXO: Baekhyun, ‘genio vocal’ del K-pop, cumple 29 años [FOTOS y VIDEOS]

El 6 de mayo es un día muy importante para las fans de EXO porque Baekhyun cumple un año más de vida.

Nacido en 1992, la estrella que hoy celebra sus 29 años (según edad coreana) ha logrado consagrarse como uno de los más importantes artistas del K-pop gracias a su desempeño en diversos ámbitos.

Byun Baekhyun: actor, cantante, bailarín, modelo, presentador y actor coreano que cumple 29 años.

Canto, actuación, conducción, modelaje y más. Sea el rubro en el que participe, Baekhyun sobresale y es por eso mismo que, entre otros apodos, recibe el apelativo de ‘genius idol’.

Cumpleaños de Baekhyun en redes sociales

A raíz del cumpleaños 29 de la estrella del K-pop, fans EXO-L celebran en diversas partes del mundo. de manera virtual, mediante el hashtag oficial #HappyKyoongDay.

A la par, diversos proyectos enmarcados en su próximo comeback cobran fuerza en el día de su onomástico, como las donaciones que serán enviadas a Korean animal rights advocates.

Baekhyun cumpleaños, EXO, Kpop, EXO-L

Mientras tanto, marcas para las que trabaja, como TIRTIR, celebran en redes sociales.

Baekhyun cumpleaños, EXO, Kpop, EXO-L

Biografía de Baekhyun de EXO

Byun Baek Hyun (nombre real) nació el 6 de mayo de 1992 en Bucheon, Provincia de Gyeonggi en Corea del Sur, siendo el menor de dos hermanos.

Influenciado por el ‘rey del K-pop’ Bi Rain, a los 11 años comenzó su sueño por ser cantante: asistió a Jungwon High School y ahí se desempeñó como vocalista de Honsusangtae. Además, ganó un premio musical en un concurso local.

A la par, era adiestrado en el piano y practicaba Hapkido, especialidad en la que ostenta cinturón negro.

Cuando estudiaba para rendir su examen de ingreso al Instituto de las Artes de Seúl fue descubierto por un cazatalentos de SM Entertainment. Finalmente, en 2011 ingresó a la gigante del entretenimiento.

EXO, Baekhyun, cumpleaños

Antes y después de Baekhyun de EXO

En videos para YouTube, fans del también actor Baekhyun comparten la evolución a través de los años.

Curiosidades de Baekhyun de EXO

-Además de formar parte de EXO, Baekhyun integra la subunidad EXO-CBX y el proyecto de la SM, Super M.

Super M

-Su hermano, mayor que él por 7 años, se llama Byun Baek Beom.

-Entre los fans de EXO recibe múltiples apodos: Kyoong, Bacon, Baekkie, Baekhyunee, Bacon, Kyoong, Puppy Hyun, Puppy Beagle y más.

-Tuvo una relación pública con Taeyeon de Girls’ Generation.

Taeyeon, líder y vocalista principal de Girls' Generation (SNSD).

- Debido a su carácter bromista y ocurrente, aparenta ser el más relajado del grupo. Sin embargo, sus compañeros han afirmado que es el más dedicado y profesional cuando se encuentra trabajando.

-Cantó el himno nacional de su país en el partido amistoso del 2013 Corea del Sur vs Perú.

-Sabe tocar el piano y su color favorito es el rojo.

-Quedó en el puesto 38 en el ranking The 100 Most Handsome Faces of 2014 de TC CANDLER. Para la edición 2020 del concurso también ha sido nominado.

Baekhyun, cumpleaños, EXO, TC CANDLER

Instagram de Baekhyun

Actualmente, Baekhyun figura en el Top 10 de los idols del K-pop con más seguidores en Instagram. Su cuenta oficial es baekhyunee_exo y en esta tiene más de 17 millones de followers.

Baekhyun, cumpleaños, EXO, solista, Kpop

Comeback de Baekhyun y colaboración con BOL4

Baekhyun ha confirmado su comeback para este mayo. En su regreso como solista el idol presentará su segundo disco.

Baekhyun, cumpleaños, EXO, solista

Asimismo, ha colaborado en uno de los sencillos del nuevo mini álbum BOL4. La canción, “Butterfly and cat”, estará siendo lanzada el 7 de mayo (KST).