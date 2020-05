WINNER: Kang Seung Yoon en conversaciones para unirse al dorama Kairos

El 4 de mayo, una fuente de la televisora MBC confirmó que Kang Seung Yoon, líder del grupo WINNER, está actualmente en conversaciones para aparecer en el dorama Kairos.

“Kang Seung Yoon actualmente está mirando positivamente la oferta”, afirmó el vocero de MBC, tras adelantar que recientemente se celebró una reunión con miembros de la producción y la estrella K-pop.

De aceptar la oferta, Kang Seung Yoon haría su regreso a la actuación después de dos años de aparecer en el kdrama Prison Playbook de tvN, estrenado en noviembre del 2017.

Por otro lado, se sabe que Kairos será dirigida por Park Seung Woo, cuyo último trabajo fue la comedia de fantasía del 2019 Spring Turns to Spring, con Lee Yoo Ri y Uhm Ji Won.

La trama de la historia estará a cargo de Lee Soo Hyeon, quien escribió el guion del kdrama de acción Detectives in Trouble del 2011.

Descrito como un drama de suspenso y fantasía romántica, Kairos contará la historia de un hombre llamado Kim Seo Jin, cuya hija es secuestrada, recibiendo la inesperada ayuda de una misteriosa mujer.

Hasta el momento se ha confirmado en el papel principal al experimentado actor Ahn Bo Hyun, quien a sus 31 años ha participado en grandes éxitos como IItaewon Class (JTBC, 2020), Her Private Life (tvN, 2019) y Descendants of the Sun (KBS2, 2016).

Ahn Bo Hyun, es un actor y modelo surcoreano, interpreta el papel de Jang Geun Won en el Kdrama Itaewon Class.

Otro nombre confirmado para Kairos es Shin Sung Rok, a quien recientemente se le vio en el drama de acción y espionaje Vagabond, al lado de Lee Seung Gi y Suzy.

El actor Shin Sung Rok es uno de los confirmados para participar en el dorama Kairos de MBC.

Finalmente, se conoció que el protagónico femenino fue ofrecido a la actriz Lee Se Young, quien este año figura en otras dos producciones Memorist (tvN, 2020) y How Are You Bread (Naver TV, 2020).