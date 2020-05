El portal de noticias The Soul publicó, el 30 de abril, un informe sobre la denuncia por malversación de fondos por tres millones de dólares contra Lee Chan Jin, esposo de la actriz Kim Hee Ae, protagonista del dorama The World of Married.

La denuncia proviene de parte de Yoon Mo, actual CEO de Fortis, empresa líder de tecnología en Corea del Sur, y se habría registrado el 24 de abril.

En esta compañía, el esposo de Kim Hee Ae ocupó el cargo de CEO durante el periodo comprendido de 2014 a 2017.

Durante su etapa al frente de Fortis, Lee Chan Jin habría malversado los fondos de la compañía por un valor de más de cuatro mil millones de wones (equivalente a 3 504 846 de dólares al cambio actual).

Lee Chan Jin -quien es conocido en Asía como el “Bill Gates of Korea”- se encuentra casado con la protagonista de The World of Married desde 1996, teniendo dos hijos en común.

La actriz Kim Hee Ae se casó con el empresario Lee Chan Jin el 21 de setiembre de 1996.

Desde la revelación de la demanda, Kim Hee Ae ha dejado de actualizar su cuenta de Instagram (donde antes se mostraba muy activa), mientras que su esposo solo llegó a comentar ante el asedio de la prensa: “Estoy analizando la demanda”.

Mientras tanto, en redes sociales los seguidores de la actriz coreana esperan que el reciente escándalo no afecte los indices de audiencia del dorama The World of Married.

The World of the Married cuenta la historia de una pareja que creía en el amor pero termina cayendo en la traición.

Esto teniendo en cuenta que el último episodio rompió récords de audiencia al obtener una calificación del 24,3 % en todo en Corea del Sur, según Nielsen Korea.

Resultado obtenido en gran parte por la apasionada escena entre Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) y Lee Tae Oh (Park Hae Joon), con la que cerró el episodio 12.