The king: Eternal monarch, la nueva producción de SBS y Netflix, ha captado la atención de la audiencia no solo por su pareja protagonista, Lee Min Ho y Kim Go Eun, sino también por su reparto que incluye grandes nombres, como el de Lee Jung Jin.

El actor que ahora interpreta al villano de la historia, Lee Rim, era dieciséis años atrás uno de los galanes más solicitados en los dramas coreanos.

Lee Jung Jin fue uno de los galanes mas cotizados de su época. En la foto, a mitad de sus 20's.

Precisamente en 2004, cuando tenía 26 años de edad, protagonizó una historia de amor con la actriz Kim Tae Hee, ahora esposa del también actor y estrella K-pop de segunda generación, Bi Rain.

Esto ocurrió cuando fue seleccionado para interpretar el papel de Hong Jung Min, un estudiante de intercambio en el dorama Love Story in Harvard de SBS.

Lee Jung Jin era la tercera parte del triángulo amoroso entre Kim Hyun Woo (Kim Rae Won) y Lee Soo In (Kim Tae Hee).

A pesar de su personalidad adorable, la audiencia de aquel entonces sufrió junto a él por su amor no correspondido por Lee Soo In.

Tras muchos kdramas en su haber, como 9 End 2 Outs (MBC, 2007), Temptation (SBS, 2014), Ms. Temper and Nam Jung Gi (jTBC, 2016) y el más reciente The Liar and His Lover (tvN, 2017), sus seguidores lo siguen recordando como el dulce chico enamorado de Kim Tae Hee en Harvard Love Story.