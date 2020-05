El episodio 5 de The king: Eternal monarch adelantó el primer beso de la pareja protagonista Kim Go Eun y Lee Min Ho, para delirio de sus seguidores.

Sin embargo, para una facción de la audiencia el beso estuvo carente de emoción (siendo incluso motivo de critica la falta de expresividad en los ojos de Kim Go Eun, que permanecieron abiertos durante la toma). Como consecuencia de ello, los internautas señalaron cuáles han sido los mejores besos en kdramas.

Crash Landing on You

Uno de los más grandes éxitos en lo que va del 2020. La audiencia suspiró con las escenas románticas entre Yoon Se Ri (Son Ye Jin) y Ri Jung Hyeok (Hyun Bin).

Sin embargo, fue el episodio final el que presentó el beso más romántico, cuando la pareja se reencontró en Suiza.

Esto debido a que Son Ye Jin y Hyun Bin no se solo tocaron sus labios (como se estila en los dramas coreanos), sino por el contrario sostuvieron un beso largo y profundo que dotó de romanticismo y pasión a la escena (y que aumentó los rumores de un posible romance secreto entre ellos en la vida real).

Dr. Romantic 2

Durante la segunda temporada del dorama de SBS, Romantic Doctor, Teacher Kim (también conocido como Dr. Romantic 2), la audiencia era testigo de la lucha de Cha Eun Jae (Lee Sung Kyung) y Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop) por preservar su amistad o avanzar hacia el amor.

Finalmente, en el último episodio se dio por fin el esperado beso, en una secuencia llena de autenticidad y dulzura.

Sobre esto, Ahn Hyo Seop llegó a comentar en una entrevista que tuvo que beber un poco de alcohol para tener el coraje de besar a Lee Sung Kyung.

Hyena

El apasionado beso entre la abogada Jung Geum Ja (Kim Hye Soo) y su colega Yoon Hee Jae (Joo Ji Hoon) en el episodio 8, se convirtió en uno de los términos más buscados en Naver.

La escena se produce cuando Hee Jae consuela a Jung Geum Ja, al conocer que nuevamente es acosada por su padre, quien la golpeaba de adolescente.

Tras reconocer sus sentimientos por la abogada, Hee Jae le dice que lo use como quiera, y antes de salir de la oficina ella lo detiene para besarlo fieramente, no sin antes decirle: “Esto nunca pasó”.

When the Weather is Fine

El último dorama de Park Min Young (exnovia de Lee Min Ho), retrata la dulce historia de amor entre el personaje de la actriz, Mok Hae Won y Im Eun Seob (Seo Kang Joon).

Con muchas escenas románticas, el beso que se dan en el episodio 11, es para muchos el que mejor refleja el amor que sienten.

The World Of The Married

La producción de JTBC ha venido liderando los rating de audiencia desde su estreno. Sin embargo, el apasionado beso entre Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) y Lee Tae Oh (Park Hae Joon) en el episodio 12, causó furor en los televidentes.

La escena ocurrida en los minutos finales ayudó a que The World Of The Married obtuviera una calificación del 24,3 % en todo en Corea del Sur, según Nielsen Korea. Así, rompió el récord del 23,8 % que ostentaba el último episodio de SKY Castle.