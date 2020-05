A medida que When my love blooms avanza, va creciendo el amor que sienten los personajes de Jinyoung y Jeon So Nee. Asimismo, la cercanía de los actores se hace evidente en un nuevo clip del detrás de cámaras.

Compartido el 4 de mayo en la cuenta oficial de YouTube del canal que emite el dorama, tvN, en este nuevo video se aprecian algunos pormenores de las grabaciones del capítulo 4.

Jeon So Nee y Jinyoung en escena de When my love blooms.

Bloopers, repeticiones debido a errores y más, pero principalmente la relación cada vez más cercana entre el vocalista de GOT7 y la intérprete coreana de 29 años.

En un instante del video, por ejemplo, se aprecia el golpe que recibió el idol K-pop producto de una escena en la que debía proteger a su enamorada ficcional.

Debido al sonido se pudo intuir la dureza del golpe; sin embargo, el cantante se divierte y finge desmayarse en frente de su compañera, haciendo que el set estalle en risas.

En otra parte del detrás de cámaras de When my love blooms, Jeon So Nee comienza a hacer bromas sobre Jinyoung, quien inmediatamente le pide que guarde silencio por las grabaciones. Ella le responde con una mirada molesta (pero juguetona) y el idol afirma a la cámara que ahora todo está bajo control.

Más adelante, la actriz golpea a la estrella del K-pop con la excusa de limpiar su chaqueta. A ella se le une Byung Hun. El integrante de GOT7 finge sentir dolor.

Jinyoung, Jeon So Nee y Byung Hon en When my love blooms.

Finalmente, una de las escenas que demuestra la cercanía de ambos pese a la incomodidad inicial que señalaron la principio del proyecto.

En esta, Jeon So Nee recuesta su cabeza en el hombro de Jinyoung, pero el director corta debido a que ‘no se ve natural’.

Jinyoung y Jeon So Nee en When my love blooms.

Ella afirma: “¿En serio? Estoy muy cómoda”, mientras que el ídolo de 25 años señala que lo estaba haciendo “a propósito”.

Puedes ver el video completo del detrás de cámaras de When my love blooms haciendo click AQUÍ.