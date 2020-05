EXO: Suho anuncia la fecha de su alistamiento en el servicio militar

El 4 de mayo el líder de EXO, Kim Jun Myeon, mejor conocido como Suho, se dirigió a su fandom EXO-L para revelar su ingreso al Ejército a partir del 14 de mayo.

A través de la plataforma Lysn, el cantante y actor de 28 años compartió una carta escrita a mano donde anunció su alistamiento.

“Hoy les escribo esta carta porque hay algo que necesito decirles a todos. El 14 de mayo, me alistaré en el Ejército para llevar a cabo mis deberes. Creo que realmente extrañaré nuestro EXO-L durante ese tiempo”.

Mensaje de Suho en Lysn anunciando su ingreso al ejército. 4 de mayo, 2020.

A través de la carta, el llamado ‘Super Líder Hyung’ le pidió a EXO-L que lo recuerde con cariño en los dos años que estará ausente.

“Espero que EXO-L piensa en mí y me ame todos los días, siempre esté sano. Te agradezco sinceramente y te amo”.

Suho finaliza su carta utilizando el lema de EXO: “We are one! EXO! Let’s love!” (Somos uno! EXO! Vamos a amar”, en español).

Por otro lado, la agencia del grupo SM Entertainment no proporcionó más detalles sobre el alistamiento de Junmyeon, incluida la hora ni el lugar exacto.

Esto posiblemente con el objetivo de evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud del artista y sus seguidores, ante la expansión del llamado coronavirus de Wuhan.

Finalmente, cabe recordar que con la partida de Suho serían tres los integrantes de EXO que estarían inactivos, después de que Xiumin y D.O. comenzaran sus servicios en 2019.