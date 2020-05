Doramas: ¿Qué dramas coreanos se estrenan en mayo?

Con el inicio del nuevo mes, cadenas como MBC, OCN, JTBC, SBS, KBS2, tvN y por supuesto Netflix se alistan para renovar su parrilla de doramas con el objetivo de atrapar a la audiencia con las más cautivantes historias.

En mayo, además de producciones que apuntan por la comedia romántica, también habrán estrenos de kdramas de acción y de corte familiar.

Mom Has an Affair

Fecha de estreno: 4 de mayo

Hyun Jyu Ni y Lee Jae Hwang interpretan a la pareja protagonista en este drama familiar de SBS sobre una maestra obsesionada con casarse con un hombre rico, mientras sus hijos buscan un padre que los quiera y cuide.

Esta producción también puede ser encontrada con los nombres de Mothers, My Mother is Having an Affair; Mom is Cheating y Mother Has a Fling.

Fix You

Fecha de estreno: 6 de mayo

El nuevo drama médico de KBS2 cuenta con un extenso elenco encabezado por la actriz Jung So Min y su contraparte Shin Ha Kyun, quienes desarrollaran a los largo de sus 32 capítulos la historia de amor entre un psiquiatra y una actriz musical.

Como títulos alternativos figuran Soul Repairer y Soul Mechanic.

Oh My Baby

Fecha de estreno: 13 de mayo

Una comedia romántica con la actriz Jang Na Ra, como una mujer que deberá elegir entre galanes al próximo padre de su bebé.

La acompañan en el reparto estelar los actores Go Joon, Park Byung Eun y Jung Gun Joo.

Wind, Clouds and Rain

Fecha de estreno: 17 de mayo

Un drama histórico de TV Chosun, sobre el amor imposible entre el fisionomista Choi Cheon Joong (Park Shi Hoo) y Hwang Bong Ryeon (Go Sung Hee), hija de una chamán.

Old School Intern

Fecha de estreno: 20 de mayo

La ex vocalista del grupo K-Pop Heart Rabbit Girls, Han Ji Eun, acompaña en el protagónico a Park Hae Jin, quien interpreta a Ga Yeol Chan, un trabajador de oficina que deberá enfrentar al peor jefe, desencadenando una divertida guerra por sobrevivir.

Mystic Pop-up Bar

Fecha de estreno: 20 de mayo

La nueva apuesta de JTBC y Netflix es este drama de fantasía sobre un misterioso puesto de comida que solo aparece de noche.

Este dorama es protagonizado por dos estrellas K-pop; la ex líder de Sugar, Hwang Jung Eum, y el vocalista de BTOB, Yook Sung Jae, quien acaba de anunciar su alistamiento al servicio militar obligatorio.

Como títulos alternativos figuran Twin Pub; Two-Way Pocha; Ssanggab Cart Bar y Twin Food Stall.

Team Bulldog: Off-duty Investigation

Fecha de estreno: 23 de mayo

Un kdrama de acción en tono de comedia es la nueva propuesta de la cadena OCN, protagonizado por el reconocido actor Cha Tae Hyun, quien saltó a la fama mundial por la película My Sassy Girl. Junto a él figura Lee Sun Bin, ex maknae del desaparecido grupo K-pop, JQT.

Dinner Mate

Fecha de estreno: 25 de mayo

La nueva historia de amor de MBC está basado en el webcomic Jeonyeok Kati Deusilraeyo? y es protagonizada por Song Seung Heon y Seo Ji Hye, como un psiquiatra y una productora de TV, respectivamente, que son confundidos como una pareja durante la cola de un restaurante.

Midnight Snack Couple

Fecha de estreno: 25 de mayo

La exintegrante de KARA Kang Ji Young ‘JY’ encarna en esta comedia romántica a una productora de TV, que termina involucrándose con el chef Park Jin Sung (Jung Il Woo), quien guarda un peculiar secreto.

¿Dónde ver doramas online gratis?

Para disfrutar de estos dramas coreanos, además de las plataformas de pago como Netflix y VIKI, existen en Internet páginas web donde se pueden ver estas producciones subituladas al español y gratis.

Una de las páginas que ofrece kdramas en buena calidad resolutiva es DoramasMP4.com. Como punto a favor es que la publicidad es mínima.

Páginas como Estrenosdoramas.co y Doramasvip.com también presentan fácil acceso, teniendo unicamente como punto en contra que utilizan el material subido por DoramasMP4.

DoramasHD.com también es una buena opción. No obstante, se abren varias ventanas de publicidad cuando se hace clic en play, pasado eso la reproducción continua sin problemas. Algo similar ocurre en Doramasweb.com.