Han So Hee recibe insultos por su actuación en The world of the married

La actriz Han So Hee recibió insultos y críticas en su perfil de Instagram por su buena interpretación en The world of the married, el dorama que se ha coronado como el más visto en la historia de la televisión por cable.

La producción de JTBC es la adaptación de Doctor Foster, una exitosa serie de la BBC, y los polémicos temas que aborda han dejado a más de uno absorto ante la pantalla.

Dentro de la historia, Han So Hee le da vida a Yeo Da Kyung, una joven profesora de pilates que inicia una relación extramatrimonial con el esposo de la protagonista.

Por ende, Da Kyung tiene todos los requisitos para ser odiada como personaje: es adinerada, manipuladora, explosiva, hermosa y no muestra arrepentimiento por ser la mujer que causa la ruptura en una familia “aparentemente perfecta”.

Han So Hee Da Kyung

El realismo que desprende la actuación So Hee le ha valido elogios y miles de seguidores en Instagram, pero también ha hecho que algunos internautas confundan la ficción con la vida real.

A partir del 16 de abril, se detectaron olas de comentarios negativos en indonesio en las fotografías que subió la actriz de 25 años.

The world of the married por JTBC

“Por qué te robas al esposo de Ji Sun Woo”, “todo es tu culpa”, “mentirosa”, fueron algunos de los términos más suaves que se reportaron.

Al percatarse de lo sucedido, otros fans de las series coreanas se disculparon en nombre de sus connacionales.

“Realmente pudo perdón por los comentarios de la gente de mi país. Tu actuación es muy buena y eres una persona amable. Ignora los comentarios de odio de otros, ellos no saben lo que es actuar” escribió una usuaria.

Comentarios en Instagram

“Te queremos, haces un buen trabajo”, escribieron otros seguidores en su defensa.

The world of the married está en uno de los periodos decisivos de la trama. Faltan solo cuatro episodios para conocer el final de la historia que se transmite por JTBC.

Cabe resaltar que la producción ha clasificado al drama como (+19) para retratar con realismo los conflictos entre las parejas.