Youngjae de GOT7 y Choi Jung Yoon cantan a dueto para el OST de “When My Love Blooms”

El 4 de mayo a las 18.00 KST, finalmente se lanzó el último OST para el dorama “When My Love Blooms”, con la voces de Youngjae (GOT7) y Choi Jung Yoon.

Presentado bajo el título de “Fall in Love” el video musical incluye clips de ambos cantantes en el estudio de grabación, así como escenas donde aparece el también miembro de GOT7, Jinyoung, uno de los protagonistas del drama.

PUEDES VER Miembros de GOT7 son maltratados por staff de JYP durante streaming en Vlive

La letra de “Fall in Love” (también traducida del coreano como “I Think I’m Falling For You”), fue escrita por Jayins con arreglos de Han Jae Wan (con quien ya colaboró antes en el OST del dorama Be Melodramatic), y describe el sentimiento de felicidad cuando se está enamorado.

Según la información proporcionada por Stone Music Entertainment a través de su canal en YouTube (donde se lanzó “Fall in Love”), la canción es “una pista brillante de tempo medio que expresa los sentimientos de los dos protagonistas a medida que se van enamorando gradualmente”.

Youngjae GOT7 y Choi Jung Yoon Sweet hacen un dueto para el OST del Kdrama 'When My Love Blooms'

Es por ello, que utilizan escenas extraídas del primer y segundo episodio de When My Love Blooms, donde aparecen las versiones jóvenes de los personajes de Han Jae Hyun y Yoon Ji Soo, interpretados por Park Jin Young y Jun So Nee respectivamente, y en su etapa adulta los interpretan Yoo Ji Tae y Lee Bo Young.

Jun So Nee y Park Jin Young (GOT7), protagonizan el dorama When My Love Blooms.

Finalmente, cabe resaltar que anteriormente Jinyoung de GOT7 fue apoyado por sus compañeros pertenecientes a Jus2 (una de las subunidades del grupo K-Pop), cuando participó en el dorama He Is Psychometric del 2019.

Ahí, JB y Yugyeom de Jus2 interpretaron la canción Take para el OST del dorama de tvN.