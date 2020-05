WayV Concierto ONLINE: hora, fecha y cómo ver la transmisión del Beyond the vision

Los conciertos en el K-pop comienzan a cambiar. WayV ofrecerá este 3 de mayo su show Beyond the vision, recital en vivo que será transmitido en directo como parte del Beyond Live, emprendimiento de SM Entertainment y Naver.

A diferencia de la mayoría de conciertos online que surgieron en el tiempo de cuarentena, el Beyond Live produce material exclusivo y en directo para el evento. Por ende, se espera un setlist especial para la transmisión de este domingo.

Asimismo, el show se ha adaptado a la interacción con los fans (aunque estos no se encuentren en persona frente al artista) a través de segmentos video talk que acompañan a los tradicionales ments.

WayV en Beyond Live por V Live.

El predecesor al concierto de WayV fue el show Beyond the Future de SuperM que se realizó una semana antes.

En este video recopilatorio puedes ver cómo se ha preparado el escenario para que las performances aprovechen recursos visuales que solo puede aplicarse de manera digital

Concierto de WayV EN VIVO LIVE STREAM

WayV es la subunidad del universo NCT que promociona en China. Su nombre significa “We are your vision” y está formado por siete miembros: Hendery, Kun, Lucas, Ten, Winwin, Xiaojun y Yangyang.

¿Cuándo es el concierto de WayV LIVE STREAM?

Beyond the Vision de WayV se transmitirá el domingo 3 de mayo y es el segundo en la alineación de conciertos online para los boygroups de SM Entertainment

¿A qué hora se transmitirá el concierto de WayV EN VIVO ONLINE?

Los Wayzenies (nombre de su fandom) podrán conectarse al show en vivo a las 3 p. m. (KST) de acuerdo al horario compartido en las redes sociales del grupo.

Horario del concierto de Wavy por Naver LIVE STREAM

WayV concierto STREAM EN VIVO en Perú: 3 de mayo a la 1 a. m.

WayV concierto STREAM EN VIVO en Colombia: 3 de mayo a la 1 a. m.

WayV concierto STREAM EN VIVO en Ecuador: 3 de mayo a la 1 a. m.

WayV concierto STREAM EN VIVO en México: 3 de mayo a la 1 a. m.

WayV concierto STREAM EN VIVO en Chile: 3 de mayo a la 2 a. m.

WayV concierto STREAM EN VIVO en Argentina: 3 de mayo a la 3 a. m.

WayV concierto STREAM EN VIVO en España: 3 de mayo a la 8 a. m.

WayV concierto STREAM EN VIVO en Los Ángeles: 2 de mayo a la 11 p. m.

¿Cómo ver el concierto de WayV EN VIVO?

La serie de conciertos online Beyond Live también tiene la particularidad de ser una transmisión de pago que solo se distribuye a través de la página y app V Live.

¿Dónde ver el concierto de WayV Beyond Live?

Para ver el concierto, es necesario que adquieras un “boleto virtual” en la tienda de la app V Live. Esa es la plataforma de videos para artistas y fans de K-pop implementada por NAVER.

¿Qué canal transmitirá el concierto de WayV?

Al ser un evento exclusivo de NAVER x SM Entertainment, el evento Beyond the Vision no será transmitido oficialmente por televisión u otra plataforma de video.

¿Cuánto cuesta la entrada para ver el concierto de WayV en VLive?

Para comprar la entrada debes ingresar a la pestaña de Beyond Live en la tienda de VLive. Una vez dentro, la plataforma te pide usar “1.500 monedas virtuales” para acceder el contenido.

WayV Vlive concierto online

Las 1.500 monedas se adquieren a un valor de 94 soles aproximadamente vía la app y 27 dólares al comprar usando la página web en PC (Paypal).

WayV Vlive concierto online

Comprar monedas en VLive PC

IMPORTANTE: La transmisión EN VIVO puede compartirse en simultáneo entre dos dispositivos. Por lo que puedes reunir a un amigo para dividir el valor del boleto.

Para ingresar al concierto de WayV en VLive y comprar el acceso, haz clic AQUÍ.