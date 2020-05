El 30 de abril, la agencia de gestión de talentos coreana HiSTORY D&C inauguró su cuenta oficial en Instagram, publicando dos fotografías de Song Joong Ki.

El actor coreano aparece en una de las imágenes junto a su colega Yang Kyung Won, quien recientemente interpretó al oficial norcoreano Pyo Chi Soo en el dorama Crash Landing on You (también conocido como Emergency Love Landing, Crash Landing of Love y Love’s Crash Landing).

La reaparición de Song Joong Ki se produce exactamente un día después de que su exesposa Song Hye Kyo fuera tema de titulares, tras la difusión de un informe del portal chino QQ, que insinuaba una posible reconciliación con Hyun Bin, quien fuera su pareja por tres años hasta inicios del 2011.

Song Hye Kyo y Hyun Bin podrían retomar su romance después de su separación en 2011.

En la fotografía junto a Yang Kyung Won, el protagonista de Descendants of the Sun aparece más delgado y con el cabello muy corto en los costados.

Song Joong Ki junto a Yang Kyung Won. Instagram, 30 de abril, 2020.

A razón de esto, no son pocos los internautas que se preguntan si la foto es reciente o de archivo. Esto teniendo en cuenta que desde su regreso de Colombia, ocurrido a finales de marzo, el actor se sometió a una cuarentena preventiva contra el llamado nuevo coronavirus de Wuhan.

Por otro lado, esta seria la primera actividad que Song Joong Ki realiza en su nueva agencia desde su cambio a inicios del 2020. Situación que tomó de sorpresa a sus seguidores, cuando anunció que dejaría Blossom Entertainment después de siete años.

Esto desató una serie de especulaciones que apuntaban que dejaba la compañía para alejarse de Park Bo Gum, quien hasta el 2019 fue su mejor amigo, y que según algunos portales asiáticos se enamoró de Song Hye Kyo mientras rodaban el dorama Encounter (tvN, 2018-2019).