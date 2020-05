Song Hye Kyo estaría evaluando retomar su relación con Hyun Bin

El 29 de abril, el portal asiático QQ informó sobre la posibilidad de que Song Hye Kyo y Hyun Bin retomaran su relación después de su rompimiento en 2011.

El medio sustenta su informe en dos publicaciones realizadas en Instagram. La primera de ellas proveniente de una amiga íntima de Song Hye Kyo, la también actriz Park Sol Mi.

En su post del 28 de abril, la actriz de Winter Sonata publicó un video de su playlist reproduciendo la canción “¿Es amor?” de Soya.

El tema forma parte del OST del dorama Worlds Within, protagonizado por Song Hye Kyo y Hyun Bin en 2008, el mismo que sirvió para que la pareja se enamore e inicie un romance de tres años de duración.

Para sorpresa de los internautas, Song Hye Kyo comentó la publicación con la frase: “Hermana, ja ja”.

Respuesta de Song Hye Kyo al post de Park Sol Mi. Instagram, 28 de abril, 2020.

El mensaje de ‘Hakkyo’ llamó la atención de los usuarios quienes preguntaron si existía un interés de parte de la actriz por volver con Hyun Bin.

Como consecuencia de esto y una posterior reacción airada de los seguidores de Son Ye Jin (quienes esperan que la historia de amor entre ella y su coprotagonista en Crash landing on you, traspase las pantallas), Park Sol Mi optó por eliminar todos los comentarios, pero no el post.

Tras el revuelo causado, Park Sol Mi optó por eliminar todos los comentarios de su post.

A esto, QQ menciona como prueba otro post de Instagram realizado por Song Hye Kyo a finales del 2019.

Ahí, la actriz de 39 años compartía una foto de la portada de la revista W Korea, de marzo del 2009.

Song Hye Kyo en la portada de marzo de la revista W Korea, en 2009.

En su mensaje original, Song Hye Kyo ponía los créditos correspondientes más los hashtag #Memories, #When I 28. Curiosamente, a esa edad estaba saliendo con Hyun Bin. Posterior a ello, se editó el post retirando la última etiqueta.

Publicación editada de Song Hye Kyo, donde retiro la etiqueta que señalaba su edad. Instagram, 2 de noviembre, 2019.

Las redes sociales asiáticas (y en especial en Weibo), agregaron otros detalles. Señalando, por ejemplo, que el post con el cover de W Korea se realizó a medianoche KST, posiblemente en un arranque de nostalgia.

De igual forma, las palabras de Song Hye Kyo en La Donna che amiamo de Bottega Veneta, también adquirieron un nuevo significado.

En ese clip, la protagonista de Encounter comenta que lo único que no ha cambiado en su vida son sus relaciones personales: “Las personas que conocí cuando era más joven todavía están a mi lado”.

Palabras que descartarían su relación con Song Joong Ki, su exesposo, al que conoció cuando ya tenía 35 años, e incluirían a Hyun Bin, quien entró a su vida a mediados de los 20.

La reacción de los seguidores de Son Ye Jin

La publicación del artículo de QQ causó furor en los netizen asiáticos, en especial en los seguidores de Son Ye Jin y Hyun Bin, pareja a la que han bautizado como ‘JinBin’.

Los comentarios contra la posibilidad de que Song Hye Kyo retome la relación con su expareja aumentaron después de la última editorial de la actriz para ELLE Signapore, donde aparece luciendo piezas de joyería perteneciente a la última colección de la marca francesa Chaumet.

Song Hye Kyo luce un vestido de la colección fall 2020 ready-to-wear de Bottega Veneta. En su mano lleva un anillo Joséphine Aigrette de oro blanco, diamantes y perla de Chaumet

En estas se destaca la presencia del anillo Josephine Aigrette, el mismo que utilizó Son Ye Jin en el episodio 8 de Crash landing on you.

Los comentarios desacreditaban el trabajo de Song Hye Kyo, señalando que el anillo lo promocionó originalmente Son Ye Jin, y que la primera estaría tratando de ‘colgarse’ de la fama de la pareja ‘JinBin’.

Fans de Song Hye Kyo la defendieron de los comentarios maliciosos provenientes de algunos seguidores de Son Ye Jin.

En redes sociales se desató un polémica por el triángulo Song Hye Kyo, Hyun Bin y Son Ye Jin. Captura Twitter.

Los seguidores de Song Hye Kyo defendieron a la actriz de los comentarios maliciosos provenientes de algunos fans de Son Ye Jin.

Los seguidores de Song Hye Kyo respondieron recordando que la actriz es imagen de la marca francesa desde 2018, y que su fama es superior a la de Son Ye Jin, además de señalar, como punto final, que es Hyun Bin quien ha negado en reiteradas oportunidades tener un romance con su coprotagonista en Crash landing on you.