MAMAMOO: WheeIn lanza nueva versión de With My Tears de Seo Ji Won para OST del dorama Hospital Playlist de tvN

El 30 de abril, Stone Music Entertainment presentó en su canal de YouTube el MV de la canción With My Tears, interpretado por la vocalista de MAMAMOO, Whee In.

El tema fue seleccionado para ser parte del OST del dorama Hospital Playlist de la cadena tvN, protagonizado por Jo Jung Suk, Yoo Yun Suk, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung y Jeon Mi Do.

Hospital Playlist, es un dorama transmitido desde el 12 de marzo del 2020 hasta ahora, a través de tvN.​​​

La canción se rehízo en base al tema del mismo nombre perteneciente al desaparecido cantante Seo Ji Won, quien se suicido a los 19 años ingiriendo 300 pastillas. Su cuerpo fue encontrado el 1 de enero de 1996.

Según la información proporcionada por Stone Music Entertainment, esta nueva versión con Wheein de MAMAMOO contiene arreglos acústicos para maximizar la voz de la cantante, hacerla ‘más bella y emocional’, controlando mejor la tristeza expresada, mientras va acompañada por el sonido de una guitarra acústica y la armónica.

“A diferencia de la canción original, esta nueva versión de “My Tears Collected” renació como una canción que aumenta la soledad al agregar cuerdas y actuaciones de armónica a las guitarras acústicas líricas”.

En cuanto al videoclip, combina fragmentos de capitulo 8 de Hospital Playlist, junto a imágenes de Wheein en el estudio de grabación.

MOOMOO, el fanclub de MAMAMOO, así como los seguidores del dorama médico, han convertido el tema en tendencia en Twitter con los hashtags #WHEEIN_WithMyTears y #WHEEIN_HospitalPlaylistOST.

Finalmente, otra integrante de MAMAMOO que también ha colaborado con el OST de un dorama es Hwasa con la canción Orbit para The King: Eternal Monarch (SBS y Netflix, 2020).