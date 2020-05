Kim Dong Hee sobre Extracurricular: “El guion fue bastante difícil de leer”

El 29 de abril se estrenó a nivel mundial Extracurricular, el nuevo dorama original de Netflix, que retrata con crudeza crímenes perpetrados por estudiantes de secundaria, además, de mostrar el lado oscuro y enfermizo del amor adolescente.

La producción de 10 episodios es protagonizada por Kim Dong Hee (actor al que recientemente se le vio en Itaewon Class), Park Ju Hyun, Jung Da Bin y Nam Yoon Soo.

Un día después del estreno se realizó la conferencia de prensa con el reparto estelar más el director Kim Jin Min, quien recientemente dirigió los kdramas Lawless Lawyer (tvN, 2018) y The Liar and His Lover (tvN, 2017).

Los cuatro protagonistas expresaron su opinión sobre el guion cargado de expresiones violentas.

Kim Dong Hee, que interpreta a Ji Soo, un aplicado estudiante que termina armando una red de prostitución a través de una App, confiesa que dejó su lectura a la mitad por lo difícil que resultaba, incluso llegó a pensar que este sería censurado en pantallas.

Kim Dong Hee interpreta a Ji Soo en Extracurricular (Netflix, 2020)

Aunque sintió lo mismo que su compañero, Park Ju Hyun (Gyu Ri) dice haberse sentido atraida por “el encanto de cada personaje tan plausible y realista”.

Park Joo Hyun interpreta a Gyu Ri en Extracurricular (Netflix, 2020)

Por otro lado, Jung Da Bin (quien cuenta con una extensa carrera como actriz infantil), dijo sentirse emocionada por interpretar su primer papel principal como adulta en Extracurricular, interpretando a una chica que se prostituye para poder comprar regalos a su novio; señaló que tuvo que releer varias veces el guion por ser demasiado ‘intenso e impactante’.

Jung Da Bin interpreta a Min Hee en Extracurricular (Netflix, 2020)

Finalmente, Nam Yoon Soo, quien da vida a Gi Tae (el abusivo novio de Min Hee, Jung Da Bin)) ve las situaciones descritas en el guion como algo que podría estar sucediendo actualmente en cualquier parte del mundo.