BTS: Taehyung en concurso por título al ‘rostro más bello del mundo’

La espera terminó para las fans de BTS: Taehyung ha sido incluido en ’100 rostros más bellos del mundo 2020′.

TC CANDLER abre anualmente el concurso de preferencias previa selección, por parte de expertos de The Independent Critics, de los representantes universales de la belleza moderna.

Las nominaciones para la edición 2020 abrieron el 10 de abril tradicionalmente con los ganadores del año pasado: Tzuyu de TWICE y Jungkook de BTS.

Jungkook de BTS y Tzuyu de TWICE fueron elegidos como los Rostros más bellos del 2019 según TC Candler.

De manera posterior decenas de personalidades de diversos países y ámbitos han estado entrando al concurso que se divide en ‘The 100 most beautiful faces of 2020’ (mujeres) y 'The 100 most handsome faces of 2020’ (varones).

Cantantes, actores, deportistas, como es usual en los últimos años decenas de ídolos del K-pop y más.

Del estilo musical mencionado, además del Bangtan Jungkook figuraba por segunda vez Jimin, lo que significaba una alegría para el fandom ARMY.

Mientras tanto, el flamante ganador del 2017 Kim Taehyung brilló por su ausencia hasta el 2 de mayo, fecha en la que fue anunciada su participación en el evento de TC CANDLER.

Con esto, se hace oficial la ‘disputa’ entre los tres compañeros de agrupación por el aclamado título que no solo valora la belleza de los rasgos faciales conforme lo predica la entidad organizadora en su portal web.

“La perfección estética es solo uno de los criterios. Gracia, elegancia, originalidad, atrevimiento, pasión, clase, equilibrio, alegría, promesa, esperanza: todos están encarnados en una cara hermosa”.

Cabe resaltar que la etapa preliminar de nominaciones aún no ha cerrado, por lo que BTS podría sorprender nuevamente como el grupo idol con más miembros en concurso.