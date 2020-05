AhGaSe de todo el mundo celebra la vida de BamBam, integrante de GOT7 que hoy, 2 de mayo (KTS), cumple 23 años.

Original de Bangkok, Tailandia, desde su incursión en el mundo del K-pop en 2014 ha ido mostrando de manera exitosa múltiples facetas que le han valido reconocimiento como uno de los idols más talentosos.

Ya sea como bailarín, rapero, modelo, presentador, o fashionista, la estrella no pasa desapercibida pues siempre muestra el máximo de su potencial.

Siendo el ‘divo’, el ‘fake maknae’, el más extravertido junto a Jackson Wang y el número uno en fanservice, se corona también como uno de los integrantes más populares de GOT7.

BamBam es considerado el 'fashionista' de GOT7.

Por eso, el fandom del grupo le dio una gran sorpresa a ‘Double B’: que el comeback “Not by the moon” obtenga su tercer win en M! Countdown, show musical en el que se presentaron el 1 de mayo (KST).

Además, celebran en todo el mundo con hashtags que rápidamente se posicionan en las redes sociales., el principal de estos #BelieveInBamBamDay.

Biografía de BamBam

Kunpimook Bhuwakul (BamBam) nació el 2 de mayo de 1997 en Bankok, Tailandia. A la edad de tres años perdió a su padre. Desde esa fecha su madre se encargó de él y de sus otros tres hermanos.

Estudió la secundaria en Pramoch Wittaya Ramindra School. Formó parte del grupo de baile We Zaa Cool junto a Lisa de BLACKPINK . A los 13 años viajó a Corea del Sur para conseguir su sueño de convertirse en idol del K-pop.

Predebut de BamBam.

Antes y después de BamBam de GOT7

Un video popular en YouTube recoge la evolución física de BamBam hasta sus 20 años de edad (2017).

BamBam en 2018, 2019 y 2020

BamBam en 2018.

Idol en el 2019.

BamBam en "Not by the moon" (2020).

Curiosidades de BamBam de GOT7

- Practica el budismo.

- Habla 4 idioma: tailandés (nativo), coreano e inglés (fluido) y japonés (intermedio).

- Tiene una amistad de más de 10 años con Lisa de BLACKPINK. Ambos formaron parte del grupo de baile We Zaa Cool.

BamBam y Lisa, amigos de la infancia y estrellas del K-pop.

- Bi Rain es uno de los artistas que le inspiró a ser idol. Esa admiración era compartida con su madre, quien le sugería que se presentara en castings bailando temas del famoso artista.

- Audicionó en JYP Entertainment siguiendo los pasos de Bi Rain, pero cuando logró aprobar el casting el ‘rey del K-pop’ ya había dejado la agencia.

- Debutó como actor a la edad de 15 años, a través de la película de Hong Kong The fairy tale killer (2012).

BamBam debutó como actor en la película The fairy tale killer (2012).

- Debutó junto a sus compañeros de GOT7 el 16 de enero del 2014 con la canción “Girls girls girls”.

- Es amigo de Suga de BTS.

- Es bastante cercano a Nayeon de TWICE, con quien se conoce desde sus días de trainee.

Nayeon de TWICE y BamBam de GOT7.

Instagram de BamBam

En Instagram la estrella se encuentra como bambam1a. Cuenta con un aproximado de 11 millones de seguidores y hasta la fecha ha realizado 364 publicaciones.