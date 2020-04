Agencia de Song Seung Heon afirma que interacción con su exnovia fue “un accidente”

No están juntos. La agencia del actor Song Seung Heon respondió a los reportes que vinculaban al protagonista de Otoño en mi corazón con la estrella china Liu Yifei.

La actriz fue novia del galán de doramas por tres años luego de trabajar juntos en la película The third way of love. Su relación terminó oficialmente en el 2018 debido a la apretada agenda de la pareja.

Liu Yifei y Song Seung Heon

No obstante, este 29 de abril, la prensa china descubrió que la cuenta oficial de Seung Heon en Weibo le había dado “me gusta” a la publicación más reciente de Liu Yifei.

La interacción se divulgó por redes sociales y fans de ambos actores comenzaron a sospechar que la pareja podría haberse contactado otra vez.

Presurosos a calmar las aguas, la firma King Kong de Starship respondió precisando que se trató de un accidente y que la cuenta de Weibo no fue manejada por el actor.

Publicación de Yifei en Weibo

“Fue un error de un miembro del equipo, que mientras estaba publicando una foto del nuevo Kdrama de Song Seung Heon, accidentalmente le dio ‘me gusta’ a una publicación sugerida. Los rumores sobre las dos estrellas retomando su relación son falsos”, señalaron.

Algunos netizens han reaccionado con incredulidad a las palabras de la agencia dejando comentarios en los artículos que reportaron la noticia.

Comentarios de netizens

Sin embargo, Song Seung Heon, en efecto, se prepara para el estreno de su próximo drama Shall we eat dinner together que se transmitirá a partir del 25 de mayo por MBC.

En esta historia comparte roles con la actriz de Crash landing on you, Seo Ji Hye.