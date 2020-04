La revista ELLE Signapore reveló su tercera portada para su número de mayo con la actriz Song Hye Kyo, quien además participó de una extensa entrevista.

Bajo el título de ‘Infinite Pursuit’ (Búsqueda infinita), la publicación explora en sus más de 20 años de actriz y cómo la actuación la ha transformado.

Song Hye Kyo en la portada de mayo de ELLE Signapore.

En ese sentido, aunque dice amar a todas las producciones en las que ha participado, reconoce que no siempre se encuentra satisfecha con la actuación entregada.

“No todo mi desempeño fue 100 % satisfactorio para mis estándares, por lo que definitivamente a veces me arrepiento de cómo actué o retraté mi personaje”, dice 'Hakkyo’.

Song Hye Kyo vestida de Fendi para la edición de mayo 2020 de ELLE Signapore.

Sin embargo, Song Hye Kyo revela que se entregó por completo para el papel de Oh Young, en el melodrama de SBS That Winter, The Wind Blows del 2013, donde actuó al lado de Jo In Sung, Kim Bum y Jung Eun Ji.

“Me encantan todas mis producciones por igual, si tuviera que elegir una mi corazón iría por That Winter, The Wind Blows. Estaba totalmente inmersa y me perdí durante la filmación de esta última, y ​​ese modo es más memorable”.

De igual forma, no deja pasar la oportunidad de reconocer que fue el dorama del 2010 Autumn In My Heart (Otoño en mi corazón) la que la catapultó a la fama.

“Fue el drama que hizo que mi nombre se conociera y también me llevó a donde estoy hoy. Aunque no es la mejor actuación, es el drama por el que estoy más agradecida”.

Finalmente, Song Hye Kyo rechaza la posibilidad de dejar la actuación para desempeñarse como productora o directora en el futuro.

“Seguiré trabajando duro como actriz”, afirma.