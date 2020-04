NCT Dream: Jaemin envuelto en escándalo de citas con actriz Kim Ji In

La subunidad NCT Dream presentó el 29 de abril (KST) Reload, esperado álbum que rápidamente se posicionó en listados musicales coreanos y mundiales.

Pero este no vino solo, pues ese mismo día el integrante Jaemin protagonizó un escándalo de citas que continúa resonando en los buscadores de Corea del Sur.

Jaemin, NCT Dream, novia, Kim Ji In

En 2019 el popular ‘Nana’ había protagonizado junto con la actriz Kim Ji In el webdrama de romance Method to hate you.

La gran química de los actores en pantalla dio rienda suelta a la imaginación de fans que comenzaron a vincularlos sentimentalmente en foros de conversación.

De manera posterior, en navegadores coreanos, cuentas comenzaron a difundir presuntas pruebas del romance, como el aro con el que ambos fueron retratados.

Jaemin, NCT Dream, novia, Kim Ji In

Al respecto, la agencia del idol K-pop SM Entertaiment aclaró que eran anillos similares de UNICEF y que los involucrados eran ‘solo amigos’, por lo que el asunto no creció a mayores.

Sin embargo, knetizens, que se identifican como fans de NCT Dream, afirmaron que el romance era real, pero que no difundían las pruebas para proteger al idol y sus compañeros.

Finalmente, el escándalo estalló el día del lanzamiento de Reload, debido a una publicación que la actriz subió en Instagram para apoyar el estreno del k-drama Extracurricular en Netflix.

Aunque esta fue borrada rápidamente, los fanáticos lograron capturar lo que se convirtió en la hecatombe del escándalo para knetizens: Kim Ji In presuntamente estaba usando la cuenta de Jaemin.

Kim Ji In en Instagram. En la parte inferior: 'Visto recientemente por Na Jaemin'.

Jaemin, NCT Dream, novia, Kim Ji In

Reacciones a escándalo de cita de Jaemin

Muchos fans internacionales de Jaemin han llegado a reírse del asunto argumentando que es absurdo vincular sentimentalmente a dos personas solo porque usan la misma cuenta de Netflix; no obstante, han mostrado su preocupación a causa de que algo como esto haya salido en medio del comeback.

Por otra parte, sitios como knetizenstar recogen impresiones dejadas por los seguidores coreanos a través de los artículos en línea.