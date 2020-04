Jang Dong Yoon y Krystal en teaser del nuevo dorama “Search” [VIDEO]

El 29 de abril, la cadena OCN presentó en su canal de YouTube un nuevo teaser de su próximo dorama Search, protagonizado por Jang Dong Yoon y la estrella K-Pop, Krystal.

Esta nueva producción será dirigida por Dae Wung Lim, director de amplia experiencia en el cine de terror con títulos como House of the Disappeared (2017) y Horror Stories (2012).

La trama de Search gira en torno a una operación militar secreta, donde el grupo deberá sobrevivir al ataque de monstruosas criaturas en una zona desmilitarizada (DMZ).

Ahí, Jang Dong Yoo dará vida a Yong Dong Jin, un soldado a punto de conseguir su alta del servicio militar obligatorio y a quien se le encarga el manejo de Mac, uno de los perros del ejercito.

Jang Dong Yoon interpreta el papel de Yong Dong Jin en el kdrama Search (OCN, 2020)

Acompañando al actor de 27 años, estará la vocalista de F(x), Krystal como Son Ye Rim, una sobresaliente primer teniente del ejército que investiga los misteriosos eventos ocurridos en la DMZ.

Krystal interpreta el papel de Son Ye Rim en el kdrama Search (OCN, 2020)

Completan el reparto de Search la actriz Moon Jung Hee, quien recientemente participó del kdrama romántico When the Weather is Fine de JTBC, al lado de Park Min Young y Seo Kang Joon.

Moon Jung Hee interpreta el papel de Kim Da Jung en el kdrama Search (OCN, 2020)

Yoon Park también figura en Search como Song Min Kyu. El actor de 32 años también hará una aparición especial en el dorama Mystic Pop-up Bar.

Yoon Park interpreta el papel de Song Min Kyu en el kdrama Search (OCN, 2020)

Finalmente, el último nombre confirmado para este dorama es Lee Hyun Wook, actor que también confirmó su participación en el drama Exemplary Detective (JTBC, 2020).