GOT7 gana el primer puesto en el M!Countdown con “Not by the moon”

El segundo triunfo de GOT7 con “Not by the moon” llegó de la mano de su presentación en el programa musical M!Countdown del canal surcoreano Mnet. Como era de esperarse, los IGOT7 celebraron también el triunfo de sus idols.

La edición 663 presentó los performances de diversos artistas K-pop como Oh My Girl, Nonstop, GWSB, Jin Minho, (G)DLE, Solar, April, CRAVITY, H&D, Kanto, IMFACT, Cignature, MCND, TOO, Surple, Wonpil, Jung Lee Han y el debut de Lee Dae Won.

Para definir al ganador de la noche, GOT7 se tuvo que enfrentar a las chicas de (G) I-DLE y los discípulos de JYP consiguieron la mejor puntuación y se coronaron como los ganadores de la noche con su tema “Not by the moon”.

Los idols K-pop, JB, Jackson, Mark, Yugyeom, Bam Bam, Youngjae y Jinyoung obtuvieron mayor cantidad de views en el stage de MCD y el MV en YouTube.

Asimismo, el grupo logró buen puntaje en las categorías de Global Fan Vote y Social Media.

Yugyeom fue el primero en dar las palabras de agradecimiento por el triunfo y dijo: “Muchas gracias a nuestros IGOT7 por recompensarnos hoy. Estamos agradecidos por este premio tan importante y espero verlos pronto”.

Esta fue la presentación de GOT7 en M!Countdown:

Y este fue el detrás de cámaras del performarce del grupo K-pop:

El 29 de abril, GOT7 lanzó desde su canal oficial en YouTube la versión dance de su tema “Not by the moon”, donde muestran la elaborada coreografía con la que cuenta el tema principal de su álbum DYE.

Al regresar a casa, los miembros de GOT7 realizaron un ‘en vivo’ a través de V Live donde compartieron un pastel entre todos.