DAY6: “Queremos hacer música que no envejezca incluso después de mucho tiempo”

La revista coreana Star reveló la entrevista realizada al quinteto K-Pop Day6, además de presentar la editorial fotográfica realizada para su edición de mayo bajo el título de “A unique spring sunday afternoon”.

La conversación con Jae, Sung Jin, Do Woon, Young K y Won Pil giró en torno al proceso creativo para crear música, tras el anuncio de su próximo comeback con ‘The Book of Us: The Demon'.

“Hemos estado ocupados preparándonos para nuestro álbum y probando cosas nuevas”, adelantó el bajista y rapero Young K.

El líder del grupo, Sung Jin, explicó de dónde proviene la inspiración para las letras de sus canciones.

"Gano mucho de las experiencias directas e indirectas, así como de cualquier historia que me conmueva".

Day6: Young K en la edición de mayo de la revista coreana THE STAR.

Por su lado, Jae (quien cumple las funciones de guitarrista y rapero) acotó que las letras que él compone proviene de los juegos de palabras.

"Escribo canciones uniendo y asociando palabras y llenando las ideas a medida que avanzo".

En el caso de Wonpil, este dijo: “Normalmente, cuando escribo canciones, imagino mucho”.

Day6: Dowoon en la edición de mayo de la revista coreana THE STAR.

Sobre sus actuaciones en el escenario, Jae señaló que busca transmitirle a su fandom, My Day, mucha energía.

“Creo que podemos respirar y comunicarnos con nuestra audiencia a través de la energía".

Day6: Jae en la edición de mayo de la revista coreana THE STAR.

Kim Won Pil acotó a esto: “Hay momentos en que creo que todos en la sala de conciertos sienten la misma emoción y realmente me gusta cuando eso sucede".

Aunque la expansión actual del coronavirus imposibilite por el momento el sueño de Young K de realizar un concierto al aire libre, para su compañero Sungjin lo más importante es “continuar haciendo música sana y feliz”.

A esto, Wonpil agrega: “Incluso después de que pase mucho tiempo, queremos hacer música que no envejezca”.