El vinculo que existe entre Lee Gon y Jo Young ha llamado la atención entre los televidentes del popular drama coreano The king: Eternal monarch, pero no solo los personajes tendrían una fuerte amistad, sino los actores habrían demostrado su estrecha relación.

En Internet circula un video en la que se puede apreciar que la relación entre Lee Min Ho y Woo Do Hwan supera las barreras de la ficción.

En la grabación se puede ver a los actores que dan vida al rey y al miembro de seguridad apodado ‘Espada inquebrantable’ fundirse en un afectivo abrazo en una de las pausas del rodaje de The king: Eternal monarch.

Lee Min Ho y Woo Do Hwan.

Al ser difundido el video algunas fanáticas “bautizaron” a esta amistad como ‘MinDo’, palabra formada por partes de los nombres de Lee Min Ho y Woo Do Hwan.

Lee Min Ho y Woo Do Hwa de The king: Eternal monarch.

Este es el video viral de los actores de The king: Eternal monarch.

Otras fanáticas del intérprete de Jo Young no quedaron tan sorprendidas porque conocen de este hábito que tiene con sus compañeros de reparto.

En Internet circulan fotos de Woo Do Hwan abrazando firmemente a sus colegas actores en las producciones de doramas y películas que ha trabajado.

Woo Do Hwa de The king: Eternal monarch.

Sea un hábito o no, Woo Do Hwan y Lee Min Ho han entablado una hermosa amistad y sus fanáticos continuarán apoyándolos en este nuevo proyecto The king: Eternal monarch. El dorama es transmitido en Corea del Sur por el canal SBS y el resto del mundo puede ver los capítulos a través de la plataforma streaming, Netflix.