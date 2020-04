El 28 de abril, JYP Entertainment anunció la conferencia de prensa exclusiva de TWICE donde presentarían oficialmente Seize the Light, serie de la agrupación para YouTube Originals.

El encuentro tuvo de todo. Las cantantes K-pop revelaron qué veremos en el documental y datos de lo que será su comeback musical en los próximos meses.

Durante la ronda de preguntas, Jihyo, líder de TWICE, respondió sobre si la agrupación pasó por un punto de inflexión en sus carreras, las cuales se verán en la serie de YouTube.

“Si miramos hacia atrás y vemos el camino que ha recorrido TWICE, pues lo único que debemos sentir es agradecimiento por aquellos que nos han brindado apoyo y amor todo este tiempo”, declaró la novia de Kang Daniel.

Jihyo de TWICE

En la misma línea, Nayeon también reveló las complicadas situaciones que han tenido que superar como grupo.

“Hubo momentos difíciles, tanto psicológicamente como físicamente, momentos donde ambos cansancios se unían. Esos momentos difíciles se podrán ver en el documental (Seize the Light)”, indicó la idol K-pop.

Asimismo, dijo que TWICE brilla más cuando están con ONCE. “Nuestros momentos más oscuros, podrían ser antes de nuestro debut. Nuestro futuro era incierto y no sabíamos si podíamos debutar o no”, agregó.

Nayeon de TWICE

El futuro de TWICE

Sobre los planes que tendría TWICE a futuro de la mano de JYP Entertainment, la cantante Tzuyu respondió que apuntan a otros sectores del entretenimiento.

“Queremos poder mostrar a más personas nuestro crecimiento. Queremos demostrar el crecimiento de TWICE, no solo musicalmente, sino también en nuestras actuaciones", mencionó la idol K-pop.

Tzuyu de TWICE

Momo, novia de Kim Heechul de SUPER JUNIOR, también habló sobre las metas de TWICE para el 2020.

“Estamos en nuestro quinto año desde nuestro debut ahora y nuestro objetivo es mostrar un nuevo lado de nosotras mismas y un mayor crecimiento”, manifestó.

Momo de TWICE

Comeback de TWICE

Las miembros no querían acabar la conferencia de prensa sin antes revelar detalles también sobre su comeback.

Algunas miembros impulsaron a revelar el título de la canción principal de su próximo disco y no solo lo hicieron público, sino confirmaron la fecha de su regreso a los escenarios.

TWICE

Jihyo dijo que no les importaba ser regañadas y contó que el nombre de su tema es “More & more”, además que la fecha del comeback sería para el 1 de junio.

Para terminar el tema de su nuevo disco, Chaeyoung dijo: “Ya culminamos la sesión de fotos para el álbum y la filmación de MV. ¡Fue genial! Queremos agradecer a los ONCE por esperar nueve meses para este regreso desde ‘Feel special’".

En otro momento, ocurrieron dos hechos curiosos, el primero fue que Nayeon y Dahyun levantaron el dedo índice al público, asegurando que se trataba de un spoiler.

Dahyun de TWICE

La segunda y en esta misma situación, se pudo ver el nombre de Kang Daniel en la enorme pantalla ubicada en la parte posterior del escenario, por lo que los ONCE dijeron que el novio de Jihyo también se hizo presente gracias a sus fanáticos de Perú.