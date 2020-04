El 28 de abril, tal como lo anunció días atrás, la revista ELLE Signapore presentó en Instagram la segunda portada de su edición de mayo con Song Hye Kyo.

De igual forma, adelantó un extracto de la entrevista a la actriz coreana en un artículo titulado: “The One and Only, Song Hye Kyo”.

Presentándola como ‘la reina Hallyu’, ELLE Signapore recoge los esfuerzos realizados por la actriz para cementar su carrera en el exterior.

Esto incluye el haber aprendido a hablar chino y firmar con la agencia del reconocido director de cine de Hong Kong, Wong Kar Wai, con quien trabajó en la película del 2013 The Grandmaster.

En el post de Instagram, Song Hye Kyo hace un análisis sobre sus 24 años de carrera como actriz y modelo, expresando:

“Creo que he sido muy afortunada. Poder estar en producciones tan increíbles desde que era joven, y esas producciones que funcionan bien, junto con recibir el amor de tanta gente, es la razón por la que estoy donde estoy hoy, y estoy muy agradecida por eso”.

ELLE Signapore lanzó la segunda portada de mayo con la actriz coreana Song Hye Kyo.

Sobre la nueva portada de ELLE Signapore, Song Hye Kyo aparece vistiendo un conjunto de amarillo de la colección pre-fall2020 de Bottega Veneta.

Las botas también pertenecen a la colección de otoño de la mencionada marca italiana.

Song Hye Kyo utilizando piezas de la colección pre-fall2020 de Bottega Veneta.

En cuanto a la joyería, esta pertenece a la marca francesa Chaumet, de la cual Song Hye Kyo es embajadora para Asia.

Song Hye Kyo aparece en la portada de ELLE Signapore con piezas de la marca francesa Chaumet.

Finalmente, cabe resaltar que el primer videoclip con la protagonista del dorama Descendants of the Sun anunciando su participación en el número de mayo de la revista generó controversia.

En opinión de los internautas asiáticos, la actriz lucía muy conservadora y el pesado maquillaje la desfavorecía agregándole varios años encima.