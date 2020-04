BTS: J-Hope presenta nuevo baile y fans no pueden evitar compararlo con su etapa predebut

J-Hope de BTS y su fans compartieron un ameno momento el 29 de abril (KST) gracias a un en vivo para YouTube.

A través de este, la estrella del K-pop actualizó sobre su estado, respondió preguntas en tiempo real y enseñó un poco de su rutina diaria.

Como no podría ser de otra manera, mediante una sesión de baile de casi 30 minutos Hobi demostró por qué es considerado el ‘main dancer’ de los Bangtan Boys y uno de los más talentosos del medio.

Al ritmo de Nujabes, The Notorious B.I.G., Flipmode Squad, Drake y más, el ídolo se dejaba llevar y se volvía uno solo con la música.

Aunque ya acostumbradas a su talento, las fans ARMY no dejaron de sorprenderse por las habilidades de J-Hope. Esto llevó a que una de ellas compartiera en Twitter un video comparativo que rápidamente causó furor debido a su gran significado.

En este, se apreciaba en paralelo el baile del Bangtan Boy en su más reciente trasmisión en vivo para YouTube y alguno que realizó hace muchos años, antes de debutar en el mundo del K-pop.

La usuaria que lo compartió señaló lo siguiente: “No sé quién se atrevió a hacer esta comparación de Hobi predebut y el de ahora, pero solo voy a confirmarles que Jung Hoseok nació con talento y nadie puede decir lo contrario”.

Ella fue respaldada por más de mil personas que le dieron “me gusta" a la publicación y respondieron con los más diversos comentarios que evidenciaban, principalmente, el orgullo que sentían por ver el talento innato de su estrella.

Como bonus extra, se difundió también a J-Hope despidiéndose al ritmo de “Love is not over”.

La canción, del 2016, forma parte del álbum de BTS The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever.