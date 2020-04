I.M. de MONSTA X y Elhae anuncian una nueva colaboración

A la par con el comeback de MONSTA X con el mini álbum FANTASIA X, el rapero del grupo, I.M., anunció una nuevo trabajo colaborativo con el artista estadounidense Elhae.

A través de su cuenta en Twitter, I.M., el llamado ‘Dark maknae’, le entregó la buena nueva a su fandom MONBÉBÉ.

“Presenté la canción ‘Need to Know’ con Elhae. Saldrá el 8 de mayo. Espero que les guste”, se lee en el tweet publicado el 26 de abril.

Tweet de I,M. anunciando su tema colaborativo con Elhae. Twitter, 26 de abril del 2020.

La noticia fue confirmada horas después por Elhae, quien además de presentar un breve adelanto del tema, agregó un mensaje para la estrella K-Pop y su fandom.

“Honestamente, desde que me hice amigo de I.M., inherentemente adopté a Monbebe y ellos me adoptaron a mí. Todos ustedes me hacen sentir muy bienvenido. Estoy eternamente agradecido por su apoyo. El 8 de mayo está a la vuelta de la esquina ”, tuiteó el compositor americano.

Post de Elhae anunciando su colaboración con IM de MONSTA X. Twitter, 26 de abril del 2020.

“Need to Know” sería la segunda colaboración entre Im Chang Kyun (nombre real) y Elhae tras el lanzamiento del mixtape “Horizon” en abril de 2019.

Ambos artistas se han vuelto cercanos, e incluso durante un concierto de MONSTA X en Atlanta, Estados Unidos, como parte de su gira mundial WE ARE HERE del 2019, Elhae se presentó en el lugar para visitar a I.M.

Finalmente, los seguidores de ambas estrellas recuerdan el apoyo que el artista de R&B brindó al grupo K-Pop de Starship Entertainment al hacer un cover de su canción “Who Do U Love?”, single lanzado en junio del 2019.